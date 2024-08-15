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Украина не будет применять истребители F-16 в зоне боев в Курской области из-за значительного риска, - Forbes

Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes

Украина не намерена использовать недавно прибывшие западные истребители F-16 над Курской областью РФ.

Об этом пишет издание Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что во вторник, 13 августа, в сети появилось видео работы украинских пилотов, которые сбрасывали американские бомбы JDAM по военным целям в Курской области, а именно по командному пункту в Теткино.

Издание пишет, что рейд совершил Су-27, а не один из недавно переданных от Запада F-16.

Отмечается, что полученные Украиной от союзников F-16 не участвуют в прорыве в Курскую область по ряду причин.

"Хотя F-16 совместимы с бомбами JDAM, есть свидетельства того, что украинские Воздушные силы планируют использовать эти истребители для патрулирования в целях ПВО, а не для рискованных наземных атак - по крайней мере, на первых порах", - пишет Forbes.

Издание добавляет, что риск для авиации в зоне боев в Курской области значительный для обеих сторон, но РФ располагает большим количеством военных самолетов. Тогда как у Украины, по оценкам экспертов, может оставаться около ста боевых самолетов.

Смотрите также: Украина тайно готовила план прорыва в Курскую область, солдаты узнали о нем за сутки, - NYT. ФОТОрепортаж

F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего оповещения о ракетном нападении.

Читайте также: Для использования F-16 Украина должна уничтожить вражескую ПВО на оккупированных территориях и РФ, - ISW

Автор: 

самолет (3589) Курск (1083) F-16 (549)


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До повномасштабного вторгнення Росії Україна мала у своєму флоті близько 37 МіГ-29.

Згідно з повідомленнями, Україна втратила щонайменше 27 МіГ-29 з початку війни, що значно послабило її бойові можливості в повітрі.

Незважаючи на ці втрати, Україні вдалося поповнити частину свого флоту за рахунок МіГ-29, наданих Польщею та Словаччиною.

Ці підкріплення, загальною чисельністю близько 27 боєздатних літаків, мали вирішальне значення для підтримки протиповітряної оборони України.
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15.08.2024 00:18
+1
Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити.

Польща розгляне можливість передачі Україні не менше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
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15.08.2024 00:29
+1
Сполучені Штати надали Україні ракети-пастки ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD), оснащені засобами електронної протидії для активного глушіння радарів раннього оповіщення та виявлення цілей. Україна успішно адаптувала ADM-160 MALD для встановлення на винищувачі МіГ-29, що значно підвищило можливості в повітряному бою.
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15.08.2024 00:33
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До повномасштабного вторгнення Росії Україна мала у своєму флоті близько 37 МіГ-29.

Згідно з повідомленнями, Україна втратила щонайменше 27 МіГ-29 з початку війни, що значно послабило її бойові можливості в повітрі.

Незважаючи на ці втрати, Україні вдалося поповнити частину свого флоту за рахунок МіГ-29, наданих Польщею та Словаччиною.

Ці підкріплення, загальною чисельністю близько 27 боєздатних літаків, мали вирішальне значення для підтримки протиповітряної оборони України.
показать весь комментарий
15.08.2024 00:18 Ответить
Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити.

Польща розгляне можливість передачі Україні не менше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
показать весь комментарий
15.08.2024 00:29 Ответить
Сполучені Штати надали Україні ракети-пастки ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD), оснащені засобами електронної протидії для активного глушіння радарів раннього оповіщення та виявлення цілей. Україна успішно адаптувала ADM-160 MALD для встановлення на винищувачі МіГ-29, що значно підвищило можливості в повітряному бою.
показать весь комментарий
15.08.2024 00:33 Ответить
F-16 - це всього лише літаюча платформа для різних керованих ракет, які можна запускати з цього літака.

F-16 може бути оснащений найрізноманітнішим озброєнням. Тип і кількість цієї зброї мають вирішальне значення для ролі переданих літаків Україні у війні.
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15.08.2024 00:45 Ответить
Україна прагне отримати дозвіл США на використання американської зброї під час бойових дій на
До повномасштабного вторгнення росії в Україна мала ТРИ ТИСЯЧI (1991-2022) лiтакiв рiзних типiв були мiнiстри оборони UA громодяни рф все було а ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ Н Е М А Е питання ?
Forbes спитай чому не ма дозволу
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15.08.2024 01:48 Ответить
F16 - просто фон для видосов.
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15.08.2024 01:24 Ответить
Лише у 2024 році всі збройні сили США мають на замовлення понад 3 900 військових літаків та гелікоптерів.

Більшість із них - бойові літаки, але є кілька заправників, транспортів та спеціальної авіації. Незалежно від того, чи прагнуть Сполучені Штати покращити свої бойові можливості чи логістику, вони на сьогоднішній день є найбільшим у світі покупцем військових літаків.

F-35 Lightning II займає перше місце в цьому списку, замовивши понад 1800 літаків. Це замовлення доповнить вже 376 літаків F-35, які перебувають на озброєнні.
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15.08.2024 01:31 Ответить
Ну так дали ж три літачки, уявіть собі ВБ в часи світової війни з авіапарком як а Україні!
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15.08.2024 01:43 Ответить
продолжаем воевать мясом, а не техникой. даже устаревшую технику прячем в тылу.
у наших "воображаемых друзей" есть тысячи этих устаревших самолетов, большинство из которых уже не используются, а храниться как запас старой техники.
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15.08.2024 04:29 Ответить
А кто тогда уже два Су-34 приземлил?
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15.08.2024 07:02 Ответить
Так пишуть же про удари по наземним цілям далі у статті...
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15.08.2024 07:25 Ответить
Их сбили за три дня на границк Курской и Белгородской областей.
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15.08.2024 07:49 Ответить
ЗРК.
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15.08.2024 08:50 Ответить
Ви ще скажіть, що вони взагалі застосовуватися не будуть, бо дуже дефіцитні, і тому США не дозволяють їх використовувати у війні проти росії!
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15.08.2024 07:47 Ответить
Ось це так! А навіщо тоді вони потрібні?
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15.08.2024 08:04 Ответить
Для патрулювання. Зате не буде втрат. А орки атакують ЗСУ у Курській області авіацією.
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15.08.2024 08:39 Ответить
 
 