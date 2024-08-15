Украина не будет применять истребители F-16 в зоне боев в Курской области из-за значительного риска, - Forbes
Украина не намерена использовать недавно прибывшие западные истребители F-16 над Курской областью РФ.
Об этом пишет издание Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что во вторник, 13 августа, в сети появилось видео работы украинских пилотов, которые сбрасывали американские бомбы JDAM по военным целям в Курской области, а именно по командному пункту в Теткино.
Издание пишет, что рейд совершил Су-27, а не один из недавно переданных от Запада F-16.
Отмечается, что полученные Украиной от союзников F-16 не участвуют в прорыве в Курскую область по ряду причин.
"Хотя F-16 совместимы с бомбами JDAM, есть свидетельства того, что украинские Воздушные силы планируют использовать эти истребители для патрулирования в целях ПВО, а не для рискованных наземных атак - по крайней мере, на первых порах", - пишет Forbes.
Издание добавляет, что риск для авиации в зоне боев в Курской области значительный для обеих сторон, но РФ располагает большим количеством военных самолетов. Тогда как у Украины, по оценкам экспертов, может оставаться около ста боевых самолетов.
F-16 в Украине
Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.
Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего оповещения о ракетном нападении.
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Згідно з повідомленнями, Україна втратила щонайменше 27 МіГ-29 з початку війни, що значно послабило її бойові можливості в повітрі.
Незважаючи на ці втрати, Україні вдалося поповнити частину свого флоту за рахунок МіГ-29, наданих Польщею та Словаччиною.
Ці підкріплення, загальною чисельністю близько 27 боєздатних літаків, мали вирішальне значення для підтримки протиповітряної оборони України.
Польща розгляне можливість передачі Україні не менше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
F-16 може бути оснащений найрізноманітнішим озброєнням. Тип і кількість цієї зброї мають вирішальне значення для ролі переданих літаків Україні у війні.
До повномасштабного вторгнення росії в Україна мала ТРИ ТИСЯЧI (1991-2022) лiтакiв рiзних типiв були мiнiстри оборони UA громодяни рф все було а ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ Н Е М А Е питання ?
Forbes спитай чому не ма дозволу
Більшість із них - бойові літаки, але є кілька заправників, транспортів та спеціальної авіації. Незалежно від того, чи прагнуть Сполучені Штати покращити свої бойові можливості чи логістику, вони на сьогоднішній день є найбільшим у світі покупцем військових літаків.
F-35 Lightning II займає перше місце в цьому списку, замовивши понад 1800 літаків. Це замовлення доповнить вже 376 літаків F-35, які перебувають на озброєнні.
у наших "воображаемых друзей" есть тысячи этих устаревших самолетов, большинство из которых уже не используются, а храниться как запас старой техники.