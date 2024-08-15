Украина не будет применять истребители F-16 в зоне боев в Курской области из-за значительного риска, - Forbes

Украина не намерена использовать недавно прибывшие западные истребители F-16 над Курской областью РФ.

Об этом пишет издание Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что во вторник, 13 августа, в сети появилось видео работы украинских пилотов, которые сбрасывали американские бомбы JDAM по военным целям в Курской области, а именно по командному пункту в Теткино.

Издание пишет, что рейд совершил Су-27, а не один из недавно переданных от Запада F-16.

Отмечается, что полученные Украиной от союзников F-16 не участвуют в прорыве в Курскую область по ряду причин.

"Хотя F-16 совместимы с бомбами JDAM, есть свидетельства того, что украинские Воздушные силы планируют использовать эти истребители для патрулирования в целях ПВО, а не для рискованных наземных атак - по крайней мере, на первых порах", - пишет Forbes.

Издание добавляет, что риск для авиации в зоне боев в Курской области значительный для обеих сторон, но РФ располагает большим количеством военных самолетов. Тогда как у Украины, по оценкам экспертов, может оставаться около ста боевых самолетов.

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F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего оповещения о ракетном нападении.

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