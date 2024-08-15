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Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes

Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes

Україна не має наміру використовувати нещодавно прибулі західні винищувачі F-16 над Курською областю РФ. 

Про це пише видання Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що у вівторок, 13 серпня, в мережі з'явилося відео роботи українських пілотів, які скидали американські бомби JDAM по військових цілях у Курській області, а саме по командному пункту у Тьоткіно.

Видання пише, що рейд здійснив Су-27, а не один із нещодавно переданих від Заходу F-16.

Зазначається, що отримані Україною від союзників F-16 не беруть участі у прориві в Курську область через низку причин.

"Хоча F-16 сумісні з бомбами JDAM, є свідчення того, що українські Повітряні сили планують використовувати ці винищувачі для патрулювання в цілях ППО, а не для ризикованих наземних атак - принаймні, на перших порах", - пише Forbes.

Видання додає, що ризик для авіації в зоні боїв у Курській області значний для обох сторін, але РФ має у своєму розпорядженні велику кількість військових літаків. Тоді як в України, за оцінками експертів, може залишатися близько ста бойових літаків.

Дивіться також: Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT. ФОТОрепортаж

F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Читайте також: Кулеба і глава МЗС Норвегії Барт Ейде обговорили розширення ініціативи щодо постачання F-16

Автор: 

літак (2900) Курськ (1103) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+1
До повномасштабного вторгнення Росії Україна мала у своєму флоті близько 37 МіГ-29.

Згідно з повідомленнями, Україна втратила щонайменше 27 МіГ-29 з початку війни, що значно послабило її бойові можливості в повітрі.

Незважаючи на ці втрати, Україні вдалося поповнити частину свого флоту за рахунок МіГ-29, наданих Польщею та Словаччиною.

Ці підкріплення, загальною чисельністю близько 27 боєздатних літаків, мали вирішальне значення для підтримки протиповітряної оборони України.
показати весь коментар
15.08.2024 00:18
+1
Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити.

Польща розгляне можливість передачі Україні не менше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
показати весь коментар
15.08.2024 00:29
+1
Сполучені Штати надали Україні ракети-пастки ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD), оснащені засобами електронної протидії для активного глушіння радарів раннього оповіщення та виявлення цілей. Україна успішно адаптувала ADM-160 MALD для встановлення на винищувачі МіГ-29, що значно підвищило можливості в повітряному бою.
показати весь коментар
15.08.2024 00:33
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До повномасштабного вторгнення Росії Україна мала у своєму флоті близько 37 МіГ-29.

Згідно з повідомленнями, Україна втратила щонайменше 27 МіГ-29 з початку війни, що значно послабило її бойові можливості в повітрі.

Незважаючи на ці втрати, Україні вдалося поповнити частину свого флоту за рахунок МіГ-29, наданих Польщею та Словаччиною.

Ці підкріплення, загальною чисельністю близько 27 боєздатних літаків, мали вирішальне значення для підтримки протиповітряної оборони України.
показати весь коментар
15.08.2024 00:18 Відповісти
Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити.

Польща розгляне можливість передачі Україні не менше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
показати весь коментар
15.08.2024 00:29 Відповісти
Сполучені Штати надали Україні ракети-пастки ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD), оснащені засобами електронної протидії для активного глушіння радарів раннього оповіщення та виявлення цілей. Україна успішно адаптувала ADM-160 MALD для встановлення на винищувачі МіГ-29, що значно підвищило можливості в повітряному бою.
показати весь коментар
15.08.2024 00:33 Відповісти
F-16 - це всього лише літаюча платформа для різних керованих ракет, які можна запускати з цього літака.

F-16 може бути оснащений найрізноманітнішим озброєнням. Тип і кількість цієї зброї мають вирішальне значення для ролі переданих літаків Україні у війні.
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15.08.2024 00:45 Відповісти
Україна прагне отримати дозвіл США на використання американської зброї під час бойових дій на
До повномасштабного вторгнення росії в Україна мала ТРИ ТИСЯЧI (1991-2022) лiтакiв рiзних типiв були мiнiстри оборони UA громодяни рф все було а ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ Н Е М А Е питання ?
Forbes спитай чому не ма дозволу
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15.08.2024 01:48 Відповісти
F16 - просто фон для видосов.
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15.08.2024 01:24 Відповісти
Лише у 2024 році всі збройні сили США мають на замовлення понад 3 900 військових літаків та гелікоптерів.

Більшість із них - бойові літаки, але є кілька заправників, транспортів та спеціальної авіації. Незалежно від того, чи прагнуть Сполучені Штати покращити свої бойові можливості чи логістику, вони на сьогоднішній день є найбільшим у світі покупцем військових літаків.

F-35 Lightning II займає перше місце в цьому списку, замовивши понад 1800 літаків. Це замовлення доповнить вже 376 літаків F-35, які перебувають на озброєнні.
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15.08.2024 01:31 Відповісти
Ну так дали ж три літачки, уявіть собі ВБ в часи світової війни з авіапарком як а Україні!
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15.08.2024 01:43 Відповісти
продолжаем воевать мясом, а не техникой. даже устаревшую технику прячем в тылу.
у наших "воображаемых друзей" есть тысячи этих устаревших самолетов, большинство из которых уже не используются, а храниться как запас старой техники.
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15.08.2024 04:29 Відповісти
А кто тогда уже два Су-34 приземлил?
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15.08.2024 07:02 Відповісти
Так пишуть же про удари по наземним цілям далі у статті...
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15.08.2024 07:25 Відповісти
Их сбили за три дня на границк Курской и Белгородской областей.
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15.08.2024 07:49 Відповісти
ЗРК.
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15.08.2024 08:50 Відповісти
Ви ще скажіть, що вони взагалі застосовуватися не будуть, бо дуже дефіцитні, і тому США не дозволяють їх використовувати у війні проти росії!
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15.08.2024 07:47 Відповісти
Ось це так! А навіщо тоді вони потрібні?
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15.08.2024 08:04 Відповісти
Для патрулювання. Зате не буде втрат. А орки атакують ЗСУ у Курській області авіацією.
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15.08.2024 08:39 Відповісти
 
 