Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes

Україна не має наміру використовувати нещодавно прибулі західні винищувачі F-16 над Курською областю РФ.

Про це пише видання Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що у вівторок, 13 серпня, в мережі з'явилося відео роботи українських пілотів, які скидали американські бомби JDAM по військових цілях у Курській області, а саме по командному пункту у Тьоткіно.

Видання пише, що рейд здійснив Су-27, а не один із нещодавно переданих від Заходу F-16.

Зазначається, що отримані Україною від союзників F-16 не беруть участі у прориві в Курську область через низку причин.

"Хоча F-16 сумісні з бомбами JDAM, є свідчення того, що українські Повітряні сили планують використовувати ці винищувачі для патрулювання в цілях ППО, а не для ризикованих наземних атак - принаймні, на перших порах", - пише Forbes.

Видання додає, що ризик для авіації в зоні боїв у Курській області значний для обох сторін, але РФ має у своєму розпорядженні велику кількість військових літаків. Тоді як в України, за оцінками експертів, може залишатися близько ста бойових літаків.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

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