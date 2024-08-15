Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes
Україна не має наміру використовувати нещодавно прибулі західні винищувачі F-16 над Курською областю РФ.
Про це пише видання Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.
У матеріалі йдеться, що у вівторок, 13 серпня, в мережі з'явилося відео роботи українських пілотів, які скидали американські бомби JDAM по військових цілях у Курській області, а саме по командному пункту у Тьоткіно.
Видання пише, що рейд здійснив Су-27, а не один із нещодавно переданих від Заходу F-16.
Зазначається, що отримані Україною від союзників F-16 не беруть участі у прориві в Курську область через низку причин.
"Хоча F-16 сумісні з бомбами JDAM, є свідчення того, що українські Повітряні сили планують використовувати ці винищувачі для патрулювання в цілях ППО, а не для ризикованих наземних атак - принаймні, на перших порах", - пише Forbes.
Видання додає, що ризик для авіації в зоні боїв у Курській області значний для обох сторін, але РФ має у своєму розпорядженні велику кількість військових літаків. Тоді як в України, за оцінками експертів, може залишатися близько ста бойових літаків.
F-16 в Україні
Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.
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Згідно з повідомленнями, Україна втратила щонайменше 27 МіГ-29 з початку війни, що значно послабило її бойові можливості в повітрі.
Незважаючи на ці втрати, Україні вдалося поповнити частину свого флоту за рахунок МіГ-29, наданих Польщею та Словаччиною.
Ці підкріплення, загальною чисельністю близько 27 боєздатних літаків, мали вирішальне значення для підтримки протиповітряної оборони України.
Польща розгляне можливість передачі Україні не менше однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
F-16 може бути оснащений найрізноманітнішим озброєнням. Тип і кількість цієї зброї мають вирішальне значення для ролі переданих літаків Україні у війні.
До повномасштабного вторгнення росії в Україна мала ТРИ ТИСЯЧI (1991-2022) лiтакiв рiзних типiв були мiнiстри оборони UA громодяни рф все було а ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ Н Е М А Е питання ?
Forbes спитай чому не ма дозволу
Більшість із них - бойові літаки, але є кілька заправників, транспортів та спеціальної авіації. Незалежно від того, чи прагнуть Сполучені Штати покращити свої бойові можливості чи логістику, вони на сьогоднішній день є найбільшим у світі покупцем військових літаків.
F-35 Lightning II займає перше місце в цьому списку, замовивши понад 1800 літаків. Це замовлення доповнить вже 376 літаків F-35, які перебувають на озброєнні.
у наших "воображаемых друзей" есть тысячи этих устаревших самолетов, большинство из которых уже не используются, а храниться как запас старой техники.