Ходжес о наступлении ВСУ в Курской области: Красных линий больше нет

Операция Украины в Курской области опровергает страх, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью DW заявил экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", - подчеркнул он.

Ходжес отметил, что таким образом Украина защищается от российских атак.

"Украина не заинтересована в захвате российской территории, но эта операция заставит Россию переосмыслить ее действия", - добавил он.

Экс-командующий армии США подчеркнул, что "красных линий Путина" больше не существует.

"Украинцы дали нам урок - даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба. Конечно же, главком ВС РФ Герасимов и генштаб РФ проигнорировали сигналы разведки о том, что Украина собирается атаковать", - продолжил он.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не заинтересована в захвате российской территории. Однако, по его словам, эта операция заставит Россию переосмыслить ее действия. Он отметил, что таким образом Украина защищается от российских атак.

"Это классическая рабочая военная доктрина в действии - выбрать подходящий момент, отвлечь противника, облегчить давление на остальные свои войска", - констатировал Ходжес.

В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области РФ, которым нужна гуманитарная помощь или хотят эвакуироваться в Украину", - отметила Верещук. Заявку можно оставить позвонив по телефону или написав через Telegram или WhatsApp, электронную почту.

В Минреинтеграции отметили, что Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права и обеспечит мирным жителям Курщины "необходимую защиту и гуманитарную поддержку".

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Операция ВСУ в Курской области РФ

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.

Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.