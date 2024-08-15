Ходжес про наступ ЗСУ у Курській області: Червоних ліній більше немає

Операція України у Курській області спростовує страх, що російський диктатор Володимир Путін піде на ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю DW заявив екскомандувач армії США у Європі Бен Ходжес.

"Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", - наголосив він.

Ходжес зазначив, що таким чином Україна захищається від російських атак.

"Україна не зацікавлена в захопленні російської території, але ця операція змусить Росію переосмислити її дії", - додав він.

Екскомандувач армії США наголосив, що "червоних ліній Путіна" більше не існує.

"Українці дали нам урок - навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу. Звичайно ж, головком ЗС РФ Герасимов і генштаб РФ проігнорували сигнали розвідки про те, що Україна збирається атакувати", - продовжив він.

При цьому генерал-лейтенант підкреслив, що Україна не зацікавлена в захопленні російської території. Однак, за його словами, ця операція змусить Росію переосмислити її дії. Він зазначив, що таким чином Україна захищається від російських атак.

"Це класична робоча військова доктрина в дії - вибрати слушний момент, відволікти супротивника, полегшити тиск на решту своїх військ", - констатував Ходжес.

У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ Україна має бути готова до прийому російських біженців.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну", - зазначила Верещук. Заявку можна залишити зателефонувавши або написавши через Telegram або WhatsApp, електронну пошту.

В Мінреінтеграції наголосили, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпече мирним жителям Курщини "необхідний захист та гуманітарну підтримку".

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

У середу, 14 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області РФ.