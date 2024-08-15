ЗСУ буде складно утримувати позиції в Курській області, РФ неохоче виводить війська зі сходу України, - NYT

Українським військам буде важко утримати позиції в Курській області РФ. Проте саме від цього залежить, скільки військ Росія буде змушена перекидати з фронту на території України.

Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Росія неохоче виводить війська з гарячих точок на сході України.

Американські офіційні особи стверджують, що РФ вивела деякі піхотні підрозділи з України у Курську область. Водночас вони зауважили, що Москва ще не перекидала бронетехнічні батальйони, які, на думку США, знадобляться Росії для відбиття вторгнення.

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ЗСУ потрібно буде розширити свої здобутки на Курщині

Журналісти NYT зазначають, що українські військові найближчим часом можуть зіткнутись з проблемами. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення, а утримання захопленої землі зробить українські позиції вразливими до авіаударів.

Видання наводить думки двох експертів: старшого наукового співробітника з військових досліджень австралійського Інституту Лоуі генерал-майора у відставці Міка Райана і голови незалежної дослідницької групи "Український центр безпеки та співробітництва" Сергія Кузана.

Вони стверджують, що Києву потрібно буде розширити або утримати свої здобутки у Курській області достатньо довго, щоб змусити Москву перекинути значні сили з поля бою в Україні.

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До наступу на Курщину залучили досвідчені підрозділи ЗСУ

Зазначається, що просування Збройних сил України на Курщині сповільнилося після стрімких успіхів у перші дні наступу. Зараз українські війська стикаються з більшим опором з боку російської армії.

За даними видання, невідомо, чи зможе Україна продовжувати наступ, оскільки це залежить від кількості військ, які вона може залучити до боротьби.

"Її сили розтягнуті, і Київ вже відправив у наступ досвідчені підрозділи, зняті з фронту на сході України", — йдеться у матеріалі.

Аналітики також вважають, що утримати позицію, яку можна атакувати з кількох сторін, буде важко.

Кузан відзначив вразливість фіксованої української позиції до російських авіаударів. За його словами, така динаміка "негайно спонукає до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".

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Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.