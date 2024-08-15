ЗСУ буде складно утримувати позиції в Курській області, РФ неохоче виводить війська зі сходу України, - NYT
Українським військам буде важко утримати позиції в Курській області РФ. Проте саме від цього залежить, скільки військ Росія буде змушена перекидати з фронту на території України.
Про це пише видання The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Росія неохоче виводить війська з гарячих точок на сході України.
Американські офіційні особи стверджують, що РФ вивела деякі піхотні підрозділи з України у Курську область. Водночас вони зауважили, що Москва ще не перекидала бронетехнічні батальйони, які, на думку США, знадобляться Росії для відбиття вторгнення.
ЗСУ потрібно буде розширити свої здобутки на Курщині
Журналісти NYT зазначають, що українські військові найближчим часом можуть зіткнутись з проблемами. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення, а утримання захопленої землі зробить українські позиції вразливими до авіаударів.
Видання наводить думки двох експертів: старшого наукового співробітника з військових досліджень австралійського Інституту Лоуі генерал-майора у відставці Міка Райана і голови незалежної дослідницької групи "Український центр безпеки та співробітництва" Сергія Кузана.
Вони стверджують, що Києву потрібно буде розширити або утримати свої здобутки у Курській області достатньо довго, щоб змусити Москву перекинути значні сили з поля бою в Україні.
До наступу на Курщину залучили досвідчені підрозділи ЗСУ
Зазначається, що просування Збройних сил України на Курщині сповільнилося після стрімких успіхів у перші дні наступу. Зараз українські війська стикаються з більшим опором з боку російської армії.
За даними видання, невідомо, чи зможе Україна продовжувати наступ, оскільки це залежить від кількості військ, які вона може залучити до боротьби.
"Її сили розтягнуті, і Київ вже відправив у наступ досвідчені підрозділи, зняті з фронту на сході України", — йдеться у матеріалі.
Аналітики також вважають, що утримати позицію, яку можна атакувати з кількох сторін, буде важко.
Кузан відзначив вразливість фіксованої української позиції до російських авіаударів. За його словами, така динаміка "негайно спонукає до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".
Операція ЗСУ у Курській області
Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А туда нужно-инженерное оборудование первой, второй, третьей линим обороны, логистика, техника, войска, войска, войска.
И всё это будет тупо стоять, и ждать, ударит Украина или нет.
Об этом говорится (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-14-2024) в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 августа. Спутниковые снимки показывают, что русские вырыли новую серию полевых укреплений, в том числе траншеи и противотанковые рвы, на юго-западе от города Льгов - вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. Также спутниковые снимки свидетельствуют, что полевые укрепления недавно появились и вблизи трассы 38K-024 к югу от Льгова.
Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной точки украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением продвижений украинских механизированных соединений на север.
Вероятно, Россия особенно обеспокоена судьбой главных магистралей и пытается заблаговременно защитить важные наземные линии связи. Враг надеется помешать маневрам ВСУ, особенно - вдоль маршрутов E38 и 38K.
Кроме того, наступление ВСУ в Курской области влияет и на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Сообщалось, что госкомпания "РЖД" отменила отправление всех поездов с вокзалов Беларуси в Орловско-Курскую. Объявленная причина - "масштабная оперативная переброска войск в направлении Курской области" и движение грузовых поездов военного назначения.
https://t.me/yigal_levin/70923
Об этом в своей колонке для Times написал (https://focus.ua/*******-novosti/663220-ukraina-vyshla-iz-plena-ogranicheniy-zapada-pochemu-zelenskiy-reshilsya-na-kurskuyu-operaciyu-times) британский журналист, эксперт по Восточной Европе Роджер Бойс. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вашингтоне понял, что у его страны нет шансов стать членом Альянса в ближайшее время. Кроме того, он осознал слабость президента США Джо Байдена.
В материале говорится, что Запад накладывал на Украину множество ограничений, включая условия на использование оружия, чтобы не было "эскалации". Ограничения Бойс назвал абсурдными. Они истощали Украину, превращая ее в жертву. Эксперт заявил, что НАТО превратилось в Альянс самосдерживания.
Что касается операции в Курской области, то по мере продвижения украинских военных, Украина вскоре захочет использовать больше западного оружия для ударов по РФ. К примеру, те же ракеты ATACMS.
Эксперт заявил, что Курская операция спланирована так, чтобы сыграть на сильных сторонах Вооруженных сил Украины. Это мобильность, импровизация, скорость принятия решения. Кроме того, наступление ВСУ должно подчеркнуть неуверенность российского диктатора Владимира Путина.
В статье говорится, что Зеленский хочет заставить Путина перебросить войска с оккупированных территорий Украины для защиты Курской области. Возможно, Кремлю придется увеличить численность войск, проведя еще одну мобилизацию. Эта непопулярная мера может возродить антивоенное движение в РФ. Более того, это может вызвать раскол в армии.
При этом, как считает Бойс, Запад помог структурировать украинские вооруженные силы и способы ведения войны, поэтому он не может теперь просто отмахнуться от операции в Курской области.
https://t.me/yigal_levin/70928
понятно "nyt сообщаает" знают только то, что их боссы в демпартии будут продолжать соботировать помощь Украине.
На обмін територіями пуйло зразу відповів,що на то не піде.
Надія на те,що касапи з донецького напрямку пошлють армію на курський напрямок-не справдилась.
Обмінний фонд-то таке,ще треба вивезти їх на Україну,щоб потім міняти.
Найбільша небезпека-якщо касапи перекриють відхід,перш ніж наші повернуться та і що втрати можуть бути достатньо великі,не співмірні з добутим обм.фондом.