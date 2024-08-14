Планируется открытие гумкоридоров на Курщине для эвакуации гражданских в сторону РФ и Украины, - Верещук
Украина планирует открыть гуманитарные коридоры на территории Курской области для эвакуации гражданских как в сторону РФ, так и в сторону Украины.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Силы Обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины.
"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается", - отметила вице-премьер.
Так, сказала Верещук, силами украинских военных планируется:
- Проведение гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;
- Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины;
- Допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.
Сейчас проводится соответствующая подготовка и консультации, подытожила она.
Операция ВСУ в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Катерина Квасніцька:
Ібать їх закопать! Я евакуююсь з двома рюкзаками на схилі літ в невідомість, а вони,блді переживають за кацапів, які благословили своїх дітей та чоловіків убивати українців.! Та що ж це за **** влада! Якого народу взагалі ця влада?
Немає цензурних слів, буду мовчки матюкатись, бо що залишається людині робити , заробивши за 30 років стажу,2750 пенсії і купу болячок і діагнозом на 3 операції. ? Залишивши на Донеччині, вже майже окупованому місті все,що нажила за всі роки життя, а тепер як бомж виїжджати в невідомість......
Дай боже,щоб зелупень пожав усе що посіяв до останньої краплі.