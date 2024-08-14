Планируется открытие гумкоридоров на Курщине для эвакуации гражданских в сторону РФ и Украины, - Верещук

Украина планирует открыть гуманитарные коридоры на территории Курской области для эвакуации гражданских как в сторону РФ, так и в сторону Украины.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Силы Обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины.

"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается", - отметила вице-премьер.

Так, сказала Верещук, силами украинских военных планируется:

Проведение гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;

Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины;

Допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Сейчас проводится соответствующая подготовка и консультации, подытожила она.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

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