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Новости Война
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Планируется открытие гумкоридоров на Курщине для эвакуации гражданских в сторону РФ и Украины, - Верещук

Гумкоридори планують відкрити на Курщині

Украина планирует открыть гуманитарные коридоры на территории Курской области для эвакуации гражданских как в сторону РФ, так и в сторону Украины.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Силы Обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины.

"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается", - отметила вице-премьер.

Так, сказала Верещук, силами украинских военных планируется:

  • Проведение гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;
  • Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины;
  • Допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Сейчас проводится соответствующая подготовка и консультации, подытожила она.

Читайте: Верещук анонсировала рассмотрение решения об усилении ответственности за отказ от принудительной эвакуации

Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали Белый дом снять ограничения на удары ВСУ по российской территории

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ начали рыть окопы в Курской области на фоне продвижения ВСУ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Автор: 

россия (95393) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125) Курск (1083)


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Топ комментарии
+25
Ти вже запускала шатли до "наших людей"
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14.08.2024 16:46
+23
Навіщо гумкоридор для кацапського плебса в Україну? Полонених корми, кацапських "біженбців" корми! Може про українських пенсіонерах потурбуєтесь! Ї🤬
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14.08.2024 16:49
+14
в бік України? ви загалі рибнийсуп їли?
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14.08.2024 16:56
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Правила форума Совет форумчан
Ти вже запускала шатли до "наших людей"
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14.08.2024 16:46 Ответить
Так вона тепер запускатиме шатли до Суджі.
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14.08.2024 16:55 Ответить
порнохаби
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14.08.2024 17:25 Ответить
Краще тільки в Україну. Потім обміняти на наших цивільних бранців яких засудили тільки за те що вони українці.
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14.08.2024 16:46 Ответить
Не факт що раїся наших обміняє, а от утримувати мокш, щоб вони ще розлізлись Україною??
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14.08.2024 16:59 Ответить
Ну тоді провести референдум в таборі для інтернованих та приєднати курську область до України.
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14.08.2024 17:19 Ответить
не дай Бог!!
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14.08.2024 19:28 Ответить
Занафіга нам отой гібрид помойки з психлікарнею?? Їх відбудовувати ще?? А потім годувати нероб, бо інакше - або грабувати й вбивати почнуть, або якийсь наркотрафік організують..
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14.08.2024 19:48 Ответить
Навіщо гумкоридор для кацапського плебса в Україну? Полонених корми, кацапських "біженбців" корми! Може про українських пенсіонерах потурбуєтесь! Ї🤬
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14.08.2024 16:49 Ответить
Українські діти, поранені, пенсіонери - то не цікаво..
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14.08.2024 17:00 Ответить
Головне - хайп і аплодисменти
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14.08.2024 17:26 Ответить
в бік України? ви загалі рибнийсуп їли?
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14.08.2024 16:56 Ответить
Хаби! Хаби будувати, і асфальт золотий виливати! І розміновування по нашій території! А потім зняття українських прапорів, та відведення військ.
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14.08.2024 16:59 Ответить
верещучка, яка чомусь досі не у СІЗО СБУ, готує свій новий Чонгар-2?..
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14.08.2024 17:11 Ответить
Це ж та *****, яка шатли на Чонгар запускала за пару тижнів до повномасштабки?
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14.08.2024 17:19 Ответить
Мають бути колони біженців на Москву, хай їдуть з поклоном до царя.
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14.08.2024 17:20 Ответить
Верещук,може тільки верещать, підтверджуючи своє прізвище.
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14.08.2024 17:25 Ответить
Эта парашная 3,14дараска собралась заводить ДРГ по своим "коридорам" в Украину.
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14.08.2024 17:29 Ответить
*** - верещучка вже до курська добралась . Скажи положивши руку на серце ***** ти там потрібна ?
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14.08.2024 17:38 Ответить
Forwarded from

Катерина Квасніцька:

Ібать їх закопать! Я евакуююсь з двома рюкзаками на схилі літ в невідомість, а вони,блді переживають за кацапів, які благословили своїх дітей та чоловіків убивати українців.! Та що ж це за **** влада! Якого народу взагалі ця влада?
Немає цензурних слів, буду мовчки матюкатись, бо що залишається людині робити , заробивши за 30 років стажу,2750 пенсії і купу болячок і діагнозом на 3 операції. ? Залишивши на Донеччині, вже майже окупованому місті все,що нажила за всі роки життя, а тепер як бомж виїжджати в невідомість......
Дай боже,щоб зелупень пожав усе що посіяв до останньої краплі.
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14.08.2024 17:39 Ответить
🥺☹️😢
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14.08.2024 18:07 Ответить
А з ЗСУ хтось порадився? Поки влаштують коридори, у кацапів буде час підтягнути резерви й закріпитися.
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14.08.2024 17:49 Ответить
Шаттли на Чонгарі запускай, "ука!
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14.08.2024 17:55 Ответить
Які коридори? У Параші десятки тисяч українських дітей вивезених з окупованих територій. Треба створювати обмінний фонд, повертати наших дітей до дому.
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14.08.2024 17:58 Ответить
О як ця гнида кацапчуками турбуєтся. Як рідними.
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14.08.2024 18:58 Ответить
Евакуація курців-ворогів і диверсантів в Україну недопустима! То є державний злочин під час війни - розстріл!
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14.08.2024 19:25 Ответить
А може б вона сама "шатлХєром" туди і виїхала, і більше не поверталась
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14.08.2024 20:07 Ответить
Для зелених ось це і є їх справжній народ.
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14.08.2024 21:12 Ответить
Піонервожата верещук іди ти в жопу із своїм плануванням у військових є алгоритм дій на чужій территорії і не лізь туди із своїми піонерами краже підготов доповідь для прокурора Лапіна про гумкоридори в Крим і Маріуполь і т.д.
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14.08.2024 21:47 Ответить
в бік України??? що це я почув тільки що???
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15.08.2024 01:41 Ответить
 
 