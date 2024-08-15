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Россияне роют новые траншеи у автомагистрали Курск-Льгов-Рыльск и железнодорожной линии в Курской области, - CNN

курська

Вблизи города Льгов в Курской области России появилась большая траншея, которая может служить новым оборонительным рубежом после прорыва ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Супутникові знімки траншей у Курській області

Отмечается, что траншею вырыли возле главной автомагистрали 38К-017 Курск-Льгов-Рыльск и железнодорожной линии.

Льгов расположен примерно в 60 километрах от украинской границы по дороге и примерно в 40 километрах от того места, которое считается самым глубоким проникновением украинских войск на территорию России.

В то же время россияне ищут людей, которые бы возводили укрепления. Журналисты CNN нашли в интернете вакансии копателей для рытья траншей в Курской области.

"Нам нужны люди, чтобы копать траншеи во Льгове. Техника есть, но нет водителей. Оплата еженедельно", - говорится в одном из объявлений.

Рабочим обещают платить от полутора до четырех тысяч долларов.

Также читайте: Украина унизила Путина наступлением в Курской области, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Автор: 

Курск (1083) фортификации (118)


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Топ комментарии
+9
Дивно, так? Ми ж думали вони новий асфальт покладуть.
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15.08.2024 08:19
+5
від колон по Сумщині до окопів в курській обл... ну що, тварини...
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15.08.2024 08:16
+5
вони і рили в чистому полі, Бутусов про це писав та на стрімі говорив.
кацапи роблять лінії оборони щоб не віддати захоплене, наші військові адміністрації на чолі Кірюші Тімошонки риють укріплення щоб бабло з бюджету попиляти.
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15.08.2024 08:33
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водилы это дефицит на войне,забараниться отфпв на раз два
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15.08.2024 08:08 Ответить
от і вся велика Раїся. Знайдуть середньоазіатів і копатимуть. А ісконні? Бухають?
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15.08.2024 08:08 Ответить
... а заодно - й собі могили, які закопувати мають їхні ж полонені вояки, щоб харч український дарма не їли.
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15.08.2024 08:14 Ответить
від колон по Сумщині до окопів в курській обл... ну що, тварини...
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15.08.2024 08:16 Ответить
дуже чудово помітив, про сраних підарів.
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15.08.2024 08:21 Ответить
Дивно, так? Ми ж думали вони новий асфальт покладуть.
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15.08.2024 08:19 Ответить
Кацапи риють окопи ,а чому влада і місцева адміністрація не рили коли ворог почав наступ на Авдієвку ,можливо і наступ був би зупинений.?
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15.08.2024 08:22 Ответить
вони і рили в чистому полі, Бутусов про це писав та на стрімі говорив.
кацапи роблять лінії оборони щоб не віддати захоплене, наші військові адміністрації на чолі Кірюші Тімошонки риють укріплення щоб бабло з бюджету попиляти.
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15.08.2024 08:33 Ответить
вони рили? Де ти бачив акторів із лопатами? Тільки у кіно . Хто і будує у кіно укріплення так це ж "масовка" за зарплату статистів
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16.08.2024 08:08 Ответить
не будуть там вмирати, ніхто при здоровому глузді, сподіваюсь, не буде штурмувати укріпрайони.
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15.08.2024 08:30 Ответить
Як ти возвеличуєш російську владу...
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15.08.2024 08:47 Ответить
Це я вже чув - путін хто угодна, но нє дурак...з тієї ж опери...
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16.08.2024 13:40 Ответить
Ти до України та українців не належиш? якщо належиш, то сам себе назвав дегенератом.
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17.08.2024 11:57 Ответить
По суті є що сказати? Чи, як і в решти бидла, окрім як перейти на особистості, на більше мізків нема?
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17.08.2024 14:03 Ответить
Ти хто по національності?
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17.08.2024 15:58 Ответить
Коли траншея такого розміру то вона вже не траншея, а протитанковий рів.
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15.08.2024 08:37 Ответить
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15.08.2024 08:40 Ответить
Ссикуни! Риють траншеї!
А от нашому керівництву вони не потрібні! Українці і без траншей справляться. Ліпше квіти на клумбах саджати, ми за мир!
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15.08.2024 10:57 Ответить
 
 