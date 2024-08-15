Россияне роют новые траншеи у автомагистрали Курск-Льгов-Рыльск и железнодорожной линии в Курской области, - CNN
Вблизи города Льгов в Курской области России появилась большая траншея, которая может служить новым оборонительным рубежом после прорыва ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки.
Отмечается, что траншею вырыли возле главной автомагистрали 38К-017 Курск-Льгов-Рыльск и железнодорожной линии.
Льгов расположен примерно в 60 километрах от украинской границы по дороге и примерно в 40 километрах от того места, которое считается самым глубоким проникновением украинских войск на территорию России.
В то же время россияне ищут людей, которые бы возводили укрепления. Журналисты CNN нашли в интернете вакансии копателей для рытья траншей в Курской области.
"Нам нужны люди, чтобы копать траншеи во Льгове. Техника есть, но нет водителей. Оплата еженедельно", - говорится в одном из объявлений.
Рабочим обещают платить от полутора до четырех тысяч долларов.
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кацапи роблять лінії оборони щоб не віддати захоплене, наші військові адміністрації на чолі Кірюші Тімошонки риють укріплення щоб бабло з бюджету попиляти.
А от нашому керівництву вони не потрібні! Українці і без траншей справляться. Ліпше квіти на клумбах саджати, ми за мир!