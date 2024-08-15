Росіяни риють нові траншеї біля автомагістралі Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії у Курській області, - CNN

Поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Льгов розташований приблизно за 60 кілометрів від українського кордону дорогою і приблизно за 40 кілометрів від того місця, яке вважається найглибшим проникненням українських військ на територію Росії.

Водночас росіяни шукають людей, які б зводили укріплення. Журналісти CNN знайшли в інтернеті вакансії копачів для риття траншей у Курській області.

"Нам потрібні люди, щоб копати траншеї у Льгові. Техніка є, але немає водіїв. Оплата щотижня", - йдеться у одному з оголошень.

Робітникам обіцяють платити від півтори до чотирьох тисяч доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реакція Заходу на операцію ЗСУ в Курській області - це перемога розуму, - глава Міноборони Литви Кащюнас