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Новини
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Росіяни риють нові траншеї біля автомагістралі Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії у Курській області, - CNN

курська

Поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на супутникові знімки.

Супутникові знімки траншей у Курській області

Зазначається, що траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Льгов розташований приблизно за 60 кілометрів від українського кордону дорогою і приблизно за 40 кілометрів від того місця, яке вважається найглибшим проникненням українських військ на територію Росії.

Водночас росіяни шукають людей, які б зводили укріплення. Журналісти CNN знайшли в інтернеті вакансії копачів для риття траншей у Курській області.

"Нам потрібні люди, щоб копати траншеї у Льгові. Техніка є, але немає водіїв. Оплата щотижня", - йдеться у одному з оголошень.

Робітникам обіцяють платити від півтори до чотирьох тисяч доларів.

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Автор: 

Курськ (1096) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+9
Дивно, так? Ми ж думали вони новий асфальт покладуть.
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15.08.2024 08:19
+5
від колон по Сумщині до окопів в курській обл... ну що, тварини...
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15.08.2024 08:16
+5
вони і рили в чистому полі, Бутусов про це писав та на стрімі говорив.
кацапи роблять лінії оборони щоб не віддати захоплене, наші військові адміністрації на чолі Кірюші Тімошонки риють укріплення щоб бабло з бюджету попиляти.
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15.08.2024 08:33
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водилы это дефицит на войне,забараниться отфпв на раз два
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15.08.2024 08:08 Відповісти
от і вся велика Раїся. Знайдуть середньоазіатів і копатимуть. А ісконні? Бухають?
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15.08.2024 08:08 Відповісти
... а заодно - й собі могили, які закопувати мають їхні ж полонені вояки, щоб харч український дарма не їли.
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15.08.2024 08:14 Відповісти
від колон по Сумщині до окопів в курській обл... ну що, тварини...
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15.08.2024 08:16 Відповісти
дуже чудово помітив, про сраних підарів.
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15.08.2024 08:21 Відповісти
Дивно, так? Ми ж думали вони новий асфальт покладуть.
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15.08.2024 08:19 Відповісти
Кацапи риють окопи ,а чому влада і місцева адміністрація не рили коли ворог почав наступ на Авдієвку ,можливо і наступ був би зупинений.?
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15.08.2024 08:22 Відповісти
вони і рили в чистому полі, Бутусов про це писав та на стрімі говорив.
кацапи роблять лінії оборони щоб не віддати захоплене, наші військові адміністрації на чолі Кірюші Тімошонки риють укріплення щоб бабло з бюджету попиляти.
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15.08.2024 08:33 Відповісти
вони рили? Де ти бачив акторів із лопатами? Тільки у кіно . Хто і будує у кіно укріплення так це ж "масовка" за зарплату статистів
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16.08.2024 08:08 Відповісти
не будуть там вмирати, ніхто при здоровому глузді, сподіваюсь, не буде штурмувати укріпрайони.
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15.08.2024 08:30 Відповісти
Як ти возвеличуєш російську владу...
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15.08.2024 08:47 Відповісти
Це я вже чув - путін хто угодна, но нє дурак...з тієї ж опери...
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16.08.2024 13:40 Відповісти
Ти до України та українців не належиш? якщо належиш, то сам себе назвав дегенератом.
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17.08.2024 11:57 Відповісти
По суті є що сказати? Чи, як і в решти бидла, окрім як перейти на особистості, на більше мізків нема?
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17.08.2024 14:03 Відповісти
Ти хто по національності?
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17.08.2024 15:58 Відповісти
Коли траншея такого розміру то вона вже не траншея, а протитанковий рів.
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15.08.2024 08:37 Відповісти
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15.08.2024 08:40 Відповісти
Ссикуни! Риють траншеї!
А от нашому керівництву вони не потрібні! Українці і без траншей справляться. Ліпше квіти на клумбах саджати, ми за мир!
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15.08.2024 10:57 Відповісти
 
 