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Новости Война
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Сработал элемент неожиданности: Воины ВСУ рассказали детали прорыва границы с РФ на Курщине

Воїни ЗСУ про операцію на Курщині

Воины ВСУ легко прорвали границу с РФ на Курщине, зайдя с нескольких направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.

Воин ВСУ Томаш, который участвовал в операции, заявил, что это было "круто".

Его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для прорыва границы РФ.

"Мы имели приказ приехать сюда, но мы не знали, что это значит. ... Мы заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь", - говорит Томаш.

Читайте: Россияне роют новые траншеи возле автомагистрали Курск-Льгов-Рыльск и железнодорожной линии в Курской области, - CNN

Другой военный, который все еще находится на территории РФ, заявил, что месяцы планирования ушли на то, чтобы заставить Москву перебросить войска из других частей линии фронта в Украине.

"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью в нескольких направлениях. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа. Гражданские русские, которых мы встречаем, сопротивления не оказывают. Мы их не трогаем, но они или относятся к нам резко, негативно или вообще никак. Также нас обманывают относительно позиций российских войск", - отметил он.

Другие военные подтвердили, что россияне перетянули на курское направление силы с восточного направления, в частности с харьковского, покровского и торецкого участков. В то же время на этих направлениях пока замедление врага не фиксируется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ будет сложно удерживать позиции в Курской области, РФ неохотно выводит войска с востока Украины, - NYT

Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция Запада на операцию ВСУ в Курской области - это победа разума, - глава Минобороны Литвы Кащюнас

Автор: 

россия (95393) Курск (1083)


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Топ комментарии
+7
Але цей ефект вже вичерпався.
Одна з цілей цього наступу вже не досягнута: ворог не зняв відчутної кількості військ з Донбасу, його рух там навіть прискорився.
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15.08.2024 09:33
+6
тобто тему курська, будуть смакувати ще тиждень?
бо, щось на донбасі, не дуже, треба якомога більше перебивати?
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15.08.2024 09:34
+5
Наразі це і є головний результат.
Показати світу, що росія не така вже й могутня, як хоче всім здаватись.
Але тепер хід за руснею.
Справа "честі" - розбити ЗСУ в Курській області, організувати купу "котлів" на Донбасі, рознести Київ небаченою ракетною атакою.
Опущену репутацію треба відновлювати.
Багато залежить від того, чи вдасться. Якщо так, то "образ сили" росії ще більше зміцниться.
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15.08.2024 09:43
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Правила форума Совет форумчан
Але цей ефект вже вичерпався.
Одна з цілей цього наступу вже не досягнута: ворог не зняв відчутної кількості військ з Донбасу, його рух там навіть прискорився.
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15.08.2024 09:33 Ответить
Для внутрігнього споживання - так. Але ефект від статей на кшталт "червоних ліній більше не існує" буде зберігатися ще довго.
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15.08.2024 09:39 Ответить
Наразі це і є головний результат.
Показати світу, що росія не така вже й могутня, як хоче всім здаватись.
Але тепер хід за руснею.
Справа "честі" - розбити ЗСУ в Курській області, організувати купу "котлів" на Донбасі, рознести Київ небаченою ракетною атакою.
Опущену репутацію треба відновлювати.
Багато залежить від того, чи вдасться. Якщо так, то "образ сили" росії ще більше зміцниться.
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15.08.2024 09:43 Ответить
Розбити ЗСУ в Курській обл строковиками , яких в авральному порядку перекидають зараз з усіх закутків кацапстану - навряд чи вийде . Це можна зробити добре укомплектованими регулярними військами , але вони зараз на Донбасі ( прийдеться перекидати , і жертвувати Торецьком і Покровськом ) . Або ж треба буде провести мобілізацію , натаскати мобіків на полігонах кілька місяців , добре укомплектувати їх зброєю і тд. Але це займе багато часу . Так що - швидко вибити ЗСУ з Курщини - не вийде .
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15.08.2024 09:56 Ответить
Потрібно будувати оборонні позиції, налагоджувати логістику. Чи варто це робити в Курській області? Чи може краще десь під Торецьком?
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15.08.2024 10:04 Ответить
А ще краще - під Покровськом. Хоча вже може й пізно. Тоді на кордоні Дніпропетровщини, під Павлоградом, Новомосковськом. І точно не в курський області. То-пастка!
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15.08.2024 10:10 Ответить
Наскільки мені відомо під Торецьком лінія оборони є . Про це наприклад пише Осман , який зараз знаходиться на тому напрямку .
.
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15.08.2024 10:17 Ответить
У них авіації багато.
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15.08.2024 10:05 Ответить
якщо опустили - нічого вже не відновиш
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15.08.2024 10:07 Ответить
Чечню згадайте.
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15.08.2024 10:32 Ответить
шо згадати? вбили Дудаєва, купили рамзанку дирова, досі платять чечні шалені гроші, влади російської у чечні нема фактично 😁
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15.08.2024 11:24 Ответить
Ганебно просрали першу, але розкатали всю країну в другій.
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15.08.2024 11:25 Ответить
дивіться на результати !!!
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15.08.2024 11:27 Ответить
Чечня під контролем росії, чеченці щонайменше не воюють проти росії, а трапляється, що й за росію воюють (там не тільки ахмат-чай, там ще й примусово мобілізовані є).
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15.08.2024 11:39 Ответить
слухайте ваше порівняння з чечнею недоречне
мені ліньки усе розписувати
достатньо того що вона була і є у складі рф
вона замала та там мало населення
ітд ітп
я вже не кажу що там живуть манкурти ганебні на 90%
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15.08.2024 12:04 Ответить
Ладно, інша асоціація.
Є російська приказка боксера каждый обидеть может, не каждый извиниться успеет.
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15.08.2024 13:21 Ответить
Все ще тільки починається , мається на увазі - передислокація кацапських військ . Це по перше , по друге - ніхто ще достеменно не знає шо там і звідки ворог перекидає , але висновки вже роблять всі .
А по третє єфект несподіванки зазвичай вичерпується вже на другий день наступу , то ж - нічого дивного .
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15.08.2024 09:48 Ответить
З повагою.
Х**ло достатньо прогнозований поц - знімати війська, а тим більше з донецького напрямку, точно не буде. Експерти чітко вказали - рашистам треба мінімум два-три тижні, аби перекинути достатнью кількість військ у курську область. І тоді закінчиться операція на "захват" і почнеться операція на "утримання" як потребує значно більших ресурсів збоку ЗСУ. Там будуть зв'язані найкращі підрозділи ЗСУ проти купи рашистського м'яса. Україні не вигідно розтягувати фронт - це вигідно рашистам.
Так що маємо чекати - а раптом наше зелене "командування" таки щось продумало наперед, а не влізло у авантюру.
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15.08.2024 09:58 Ответить
Я теж сумніваюсь що перекине , бо ***** вперте божевільне чмо , яке буде товкти лобом бетонну стіну аж поки мізки не повилазять , але від свого не відступить . Йому не стільки потрібні ті зруйновані села на Донбасі , як - показати всім кузькіну мать . Русня як є , нічого дивного .
Але те що резерви які готувалися і готуватимуться на кацапії для підсилення угрупування Донбасу - тепер будуть перекинуті на Курськ , в цьому можна не сумніватись .
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15.08.2024 10:11 Ответить
Що в лоб, що по лобі. Рашисти не пошлють резерви на Донбас - але і ЗСУ не пошлють резерви на Донбас. Наші резерви битимуться із резервами рашистів, тільки у курській області. Якби наших послали на Донбас - вони би точно так билися там із тими ж резервами рашистів, але просування рашистів може й не було.
В чому різниця? Якби на Донбасі рашисти не мали успіху - якийсь сенс курської операції був би. А так що? Чи гешефт по обміну територіями? Було би смішно, якби не було так трагічно.
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15.08.2024 10:22 Ответить
Просування кацапів буде доти - доки їхня авіація матиме змогу скидати свої каби . І скільки резервів на Донбас не відправляй це нічим не допоможе . Тільки вимотає ці резерви .
Кацапи просуватимуться аж доти - поки не вирішиться проблема з кабами . На жаль тут вдіяти нічого не можна .
А курська операція ще тільки почалася а вже принесла нам великі дивіденди . Наприклад , взяти хоча б те що кацапи перший раз за всю війну самі запросили перемовин про звільнення полонених . На кацапії зараз піднімається хвиля обурення тим що ЗСУ полонили близько тис строковиків . ***** звинувачують у брехні і вимагають повернення строковиків за будь яку ціну . В нас є можливість повернути азовців .
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15.08.2024 10:32 Ответить
Я тільки за. Дай Бог.
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15.08.2024 10:36 Ответить
Ефки себе не виправдали, так що проблема КАБів не вирішиться. А вони - ключ до перемоги росії у цій війні.
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15.08.2024 10:49 Ответить
Ну все ж - ф 16 зробили можливо ще тільки пару вильотів .
А ще , шведи все ще ніяк не передадуть нам літаки ДРЛО , які обіцяли . І які ефективність Ф 16 - збільшать вдвічі .
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15.08.2024 11:04 Ответить
Подивимось. Головна задача - боротьба з носіями КАБів. Поки що вона не вирішується. Без цього все інше - безглузде. Русня буде дистанційно випалювати будь-які оборонні споруди.
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15.08.2024 11:16 Ответить
Авантюра - вона і у Африці авантюра.
У суворій відповідності до вікіпедії: "...Ризикований, сумнівний захід, розрахований на випадковий успіх; справа, без урахування реальних можливостей ..."
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15.08.2024 09:49 Ответить
Так будь яка війна - авантюра, звісно все залежить від результату.
Ще в травні місяці деякі українські "експерти" з мільйонною аудеторією, розповідали про двісті тисячну армію яка готується за Уралом. А цей прорив показав, що вільних резервів нема.
Захід рік тому, від однієї думки про бойові дії на території росії входив в ступор, і нажаль досі не переборов повністю цей страх.
А це полонені тільки за сьогодні(здалась рота майже 100 шт.). І тепер рашка ініціює обмін, фактично вперше від початку війни.
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15.08.2024 10:41 Ответить
А до чого тут "житєлі", ЗСУ воює зі зсрф, а не з цивільними.
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15.08.2024 11:02 Ответить
тобто тему курська, будуть смакувати ще тиждень?
бо, щось на донбасі, не дуже, треба якомога більше перебивати?
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15.08.2024 09:34 Ответить
Ввіишли без стуку - пошті без звуку
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15.08.2024 09:46 Ответить
А може ще тому що про це д'єрмаки не знали?
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15.08.2024 09:52 Ответить
Скільки можна цей урапереможний "ефект несподіванки" мусолити?

Добре сміється той, хто сміється без наслідків. А наслідків ми ще не знаємо.
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15.08.2024 10:05 Ответить
Класно.Тепер що згідно гааги та женеви життєзабезпеченням окупованих територій займатися розпочнемо?Дотримуючись законів та правил захваченої країни?Чи є якийсь інший план?
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15.08.2024 10:16 Ответить
Хочу висловити деякі мої міркування щодо останніх подій, що відбуваються у загарбницькій війні Росії проти України. Останніми місяцями спостерігаю боротьбу міністра нападу Росії білоусова з корупцією в підвідомчій йому армії Росії. Він це робить руками фсб і скросії. За хабарі, відкати та злодійство він посадив уже багатьох заступників шойгу та його наближених генералів, які у свою чергу накрали з військового бюджету десятки і навіть сотні мільярдів доларів. На мою думку генерали Росії незадоволені репресіями, що відбуваються проти них, і для того, щоб зупинити гоніння, вони увійшли в угоду з владою України з метою створити масштабний прорив кордону Росії з подальшим просуванням по території Росії з метою взяти під контроль населені пункти. А російський генералітет забезпечив би безкровний прорив кордонів Росії з наступним саботажем у застосуванні військ для захисту територій Росії. Звичайно ж, це не применшує майстерність українських збройних сил у їхньому вмінні воювати і знищувати російські війська, але це моє припущення має під собою певне обґрунтування.
Можу припустити, що планувалося таке:
військові росії своїм саботажем у стримуванні ЗСУ з одного боку та блискавичний прорив кордону українськими військами мають створити високу напруженість на фронті у курскій області. Ці дії максимально послаблять позиції путлера у питанні управління ситуацією, що склалася, змушуючи його воювати на два фронти - з українськими військами на території росії та з саботажем військових. А безліч фсб не вистачить тягатися з армійськими підрозділами. Адже зрозуміло ж, що силами ФСБ, призначеними путлером для керівництва російською армією в області, українські війська не зупинити і отже виникне загроза українського походу на москву. Далі путлеру російським генералітетом буде зроблено пропозицію, від якої він зможе відмовитися, саме - зміна влади шляхом її передачі шойгу чи його ставленику. Якщо путлер все ж таки упреться, то російський генералітет може сприяти українським підрозділам організувати похід українських підрозділів на москву. Час покаже, чи є ґрунт під моїми міркуваннями. Слава Україні, Героям Слава.
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15.08.2024 20:07 Ответить
 
 