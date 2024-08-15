Сработал элемент неожиданности: Воины ВСУ рассказали детали прорыва границы с РФ на Курщине
Воины ВСУ легко прорвали границу с РФ на Курщине, зайдя с нескольких направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.
Воин ВСУ Томаш, который участвовал в операции, заявил, что это было "круто".
Его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для прорыва границы РФ.
"Мы имели приказ приехать сюда, но мы не знали, что это значит. ... Мы заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь", - говорит Томаш.
Другой военный, который все еще находится на территории РФ, заявил, что месяцы планирования ушли на то, чтобы заставить Москву перебросить войска из других частей линии фронта в Украине.
"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью в нескольких направлениях. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа. Гражданские русские, которых мы встречаем, сопротивления не оказывают. Мы их не трогаем, но они или относятся к нам резко, негативно или вообще никак. Также нас обманывают относительно позиций российских войск", - отметил он.
Другие военные подтвердили, что россияне перетянули на курское направление силы с восточного направления, в частности с харьковского, покровского и торецкого участков. В то же время на этих направлениях пока замедление врага не фиксируется.
Операция ВСУ в Курской области
Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.
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Одна з цілей цього наступу вже не досягнута: ворог не зняв відчутної кількості військ з Донбасу, його рух там навіть прискорився.
Показати світу, що росія не така вже й могутня, як хоче всім здаватись.
Але тепер хід за руснею.
Справа "честі" - розбити ЗСУ в Курській області, організувати купу "котлів" на Донбасі, рознести Київ небаченою ракетною атакою.
Опущену репутацію треба відновлювати.
Багато залежить від того, чи вдасться. Якщо так, то "образ сили" росії ще більше зміцниться.
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мені ліньки усе розписувати
достатньо того що вона була і є у складі рф
вона замала та там мало населення
ітд ітп
я вже не кажу що там живуть манкурти ганебні на 90%
Є російська приказка боксера каждый обидеть может, не каждый извиниться успеет.
А по третє єфект несподіванки зазвичай вичерпується вже на другий день наступу , то ж - нічого дивного .
Х**ло достатньо прогнозований поц - знімати війська, а тим більше з донецького напрямку, точно не буде. Експерти чітко вказали - рашистам треба мінімум два-три тижні, аби перекинути достатнью кількість військ у курську область. І тоді закінчиться операція на "захват" і почнеться операція на "утримання" як потребує значно більших ресурсів збоку ЗСУ. Там будуть зв'язані найкращі підрозділи ЗСУ проти купи рашистського м'яса. Україні не вигідно розтягувати фронт - це вигідно рашистам.
Так що маємо чекати - а раптом наше зелене "командування" таки щось продумало наперед, а не влізло у авантюру.
Але те що резерви які готувалися і готуватимуться на кацапії для підсилення угрупування Донбасу - тепер будуть перекинуті на Курськ , в цьому можна не сумніватись .
В чому різниця? Якби на Донбасі рашисти не мали успіху - якийсь сенс курської операції був би. А так що? Чи гешефт по обміну територіями? Було би смішно, якби не було так трагічно.
Кацапи просуватимуться аж доти - поки не вирішиться проблема з кабами . На жаль тут вдіяти нічого не можна .
А курська операція ще тільки почалася а вже принесла нам великі дивіденди . Наприклад , взяти хоча б те що кацапи перший раз за всю війну самі запросили перемовин про звільнення полонених . На кацапії зараз піднімається хвиля обурення тим що ЗСУ полонили близько тис строковиків . ***** звинувачують у брехні і вимагають повернення строковиків за будь яку ціну . В нас є можливість повернути азовців .
А ще , шведи все ще ніяк не передадуть нам літаки ДРЛО , які обіцяли . І які ефективність Ф 16 - збільшать вдвічі .
У суворій відповідності до вікіпедії: "...Ризикований, сумнівний захід, розрахований на випадковий успіх; справа, без урахування реальних можливостей ..."
Ще в травні місяці деякі українські "експерти" з мільйонною аудеторією, розповідали про двісті тисячну армію яка готується за Уралом. А цей прорив показав, що вільних резервів нема.
Захід рік тому, від однієї думки про бойові дії на території росії входив в ступор, і нажаль досі не переборов повністю цей страх.
А це полонені тільки за сьогодні(здалась рота майже 100 шт.). І тепер рашка ініціює обмін, фактично вперше від початку війни.
бо, щось на донбасі, не дуже, треба якомога більше перебивати?
Добре сміється той, хто сміється без наслідків. А наслідків ми ще не знаємо.
Можу припустити, що планувалося таке:
військові росії своїм саботажем у стримуванні ЗСУ з одного боку та блискавичний прорив кордону українськими військами мають створити високу напруженість на фронті у курскій області. Ці дії максимально послаблять позиції путлера у питанні управління ситуацією, що склалася, змушуючи його воювати на два фронти - з українськими військами на території росії та з саботажем військових. А безліч фсб не вистачить тягатися з армійськими підрозділами. Адже зрозуміло ж, що силами ФСБ, призначеними путлером для керівництва російською армією в області, українські війська не зупинити і отже виникне загроза українського походу на москву. Далі путлеру російським генералітетом буде зроблено пропозицію, від якої він зможе відмовитися, саме - зміна влади шляхом її передачі шойгу чи його ставленику. Якщо путлер все ж таки упреться, то російський генералітет може сприяти українським підрозділам організувати похід українських підрозділів на москву. Час покаже, чи є ґрунт під моїми міркуваннями. Слава Україні, Героям Слава.