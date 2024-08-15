Сработал элемент неожиданности: Воины ВСУ рассказали детали прорыва границы с РФ на Курщине

Воины ВСУ легко прорвали границу с РФ на Курщине, зайдя с нескольких направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.

Воин ВСУ Томаш, который участвовал в операции, заявил, что это было "круто".

Его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для прорыва границы РФ.

"Мы имели приказ приехать сюда, но мы не знали, что это значит. ... Мы заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь", - говорит Томаш.

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Другой военный, который все еще находится на территории РФ, заявил, что месяцы планирования ушли на то, чтобы заставить Москву перебросить войска из других частей линии фронта в Украине.

"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью в нескольких направлениях. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа. Гражданские русские, которых мы встречаем, сопротивления не оказывают. Мы их не трогаем, но они или относятся к нам резко, негативно или вообще никак. Также нас обманывают относительно позиций российских войск", - отметил он.

Другие военные подтвердили, что россияне перетянули на курское направление силы с восточного направления, в частности с харьковского, покровского и торецкого участков. В то же время на этих направлениях пока замедление врага не фиксируется.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

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