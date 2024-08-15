Спрацював елемент несподіванки: Воїни ЗСУ розповіли деталі прориву кордону з РФ на Курщині

Воїни ЗСУ легко прорвали кордон із РФ на Курщині, зайшовши з кількох напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі BBC.

Воїн ЗСУ Томаш, який брав участь в операції, заявив, що це було "круто".

Його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для прориву кордону РФ.

"Ми мали наказ приїхати сюди, але ми не знали, що це означає. ... Ми заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях", - каже Томаш.

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Інший військовий, який все ще перебуває на території РФ, заявив, що місяці планування пішли на те, щоб змусити Москву перекинути війська з інших частин лінії фронту в Україні.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа. Цивільні росіяни, яких ми зустрічаємо, опору не чинять. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно або взагалі не ставляться. Також нас обманюють щодо позицій російських військ", - зазначив він.

Інші військові підтвердили, що росіяни перетягнули на курський напрямок сили зі східного напрямку, зокрема із харківської, покровської та торецької ділянок. Водночас на цих напрямках поки що сповільнення ворога не фіксується.

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Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.

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