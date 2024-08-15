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Новини Війна
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Спрацював елемент несподіванки: Воїни ЗСУ розповіли деталі прориву кордону з РФ на Курщині

Воїни ЗСУ про операцію на Курщині

Воїни ЗСУ легко прорвали кордон із РФ на Курщині, зайшовши з кількох напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі BBC.

Воїн ЗСУ Томаш, який брав участь в операції, заявив, що це було "круто".

Його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для прориву кордону РФ.

"Ми мали наказ приїхати сюди, але ми не знали, що це означає. ... Ми заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях", - каже Томаш.

Читайте: Росіяни риють нові траншеї біля автомагістралі Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії у Курській області, - CNN

Інший військовий, який все ще перебуває на території РФ, заявив, що місяці планування пішли на те, щоб змусити Москву перекинути війська з інших частин лінії фронту в Україні.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа. Цивільні росіяни, яких ми зустрічаємо, опору не чинять. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно або взагалі не ставляться. Також нас обманюють щодо позицій російських військ", - зазначив він.

Інші військові підтвердили, що росіяни перетягнули на курський напрямок сили зі східного напрямку, зокрема із харківської, покровської та торецької ділянок. Водночас на цих напрямках поки що сповільнення ворога не фіксується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ буде складно утримувати позиції в Курській області, РФ неохоче виводить війська зі сходу України, - NYT

Операція ЗСУ у Курській області

Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакція Заходу на операцію ЗСУ в Курській області - це перемога розуму, - глава Міноборони Литви Кащюнас

Автор: 

росія (64984) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+7
Але цей ефект вже вичерпався.
Одна з цілей цього наступу вже не досягнута: ворог не зняв відчутної кількості військ з Донбасу, його рух там навіть прискорився.
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15.08.2024 09:33
+6
тобто тему курська, будуть смакувати ще тиждень?
бо, щось на донбасі, не дуже, треба якомога більше перебивати?
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15.08.2024 09:34
+5
Наразі це і є головний результат.
Показати світу, що росія не така вже й могутня, як хоче всім здаватись.
Але тепер хід за руснею.
Справа "честі" - розбити ЗСУ в Курській області, організувати купу "котлів" на Донбасі, рознести Київ небаченою ракетною атакою.
Опущену репутацію треба відновлювати.
Багато залежить від того, чи вдасться. Якщо так, то "образ сили" росії ще більше зміцниться.
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15.08.2024 09:43
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Але цей ефект вже вичерпався.
Одна з цілей цього наступу вже не досягнута: ворог не зняв відчутної кількості військ з Донбасу, його рух там навіть прискорився.
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15.08.2024 09:33 Відповісти
Для внутрігнього споживання - так. Але ефект від статей на кшталт "червоних ліній більше не існує" буде зберігатися ще довго.
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15.08.2024 09:39 Відповісти
Наразі це і є головний результат.
Показати світу, що росія не така вже й могутня, як хоче всім здаватись.
Але тепер хід за руснею.
Справа "честі" - розбити ЗСУ в Курській області, організувати купу "котлів" на Донбасі, рознести Київ небаченою ракетною атакою.
Опущену репутацію треба відновлювати.
Багато залежить від того, чи вдасться. Якщо так, то "образ сили" росії ще більше зміцниться.
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15.08.2024 09:43 Відповісти
Розбити ЗСУ в Курській обл строковиками , яких в авральному порядку перекидають зараз з усіх закутків кацапстану - навряд чи вийде . Це можна зробити добре укомплектованими регулярними військами , але вони зараз на Донбасі ( прийдеться перекидати , і жертвувати Торецьком і Покровськом ) . Або ж треба буде провести мобілізацію , натаскати мобіків на полігонах кілька місяців , добре укомплектувати їх зброєю і тд. Але це займе багато часу . Так що - швидко вибити ЗСУ з Курщини - не вийде .
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15.08.2024 09:56 Відповісти
Потрібно будувати оборонні позиції, налагоджувати логістику. Чи варто це робити в Курській області? Чи може краще десь під Торецьком?
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15.08.2024 10:04 Відповісти
А ще краще - під Покровськом. Хоча вже може й пізно. Тоді на кордоні Дніпропетровщини, під Павлоградом, Новомосковськом. І точно не в курський області. То-пастка!
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15.08.2024 10:10 Відповісти
Наскільки мені відомо під Торецьком лінія оборони є . Про це наприклад пише Осман , який зараз знаходиться на тому напрямку .
.
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15.08.2024 10:17 Відповісти
У них авіації багато.
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15.08.2024 10:05 Відповісти
якщо опустили - нічого вже не відновиш
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15.08.2024 10:07 Відповісти
Чечню згадайте.
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15.08.2024 10:32 Відповісти
шо згадати? вбили Дудаєва, купили рамзанку дирова, досі платять чечні шалені гроші, влади російської у чечні нема фактично 😁
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15.08.2024 11:24 Відповісти
Ганебно просрали першу, але розкатали всю країну в другій.
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15.08.2024 11:25 Відповісти
дивіться на результати !!!
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15.08.2024 11:27 Відповісти
Чечня під контролем росії, чеченці щонайменше не воюють проти росії, а трапляється, що й за росію воюють (там не тільки ахмат-чай, там ще й примусово мобілізовані є).
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15.08.2024 11:39 Відповісти
слухайте ваше порівняння з чечнею недоречне
мені ліньки усе розписувати
достатньо того що вона була і є у складі рф
вона замала та там мало населення
ітд ітп
я вже не кажу що там живуть манкурти ганебні на 90%
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15.08.2024 12:04 Відповісти
Ладно, інша асоціація.
Є російська приказка боксера каждый обидеть может, не каждый извиниться успеет.
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15.08.2024 13:21 Відповісти
Все ще тільки починається , мається на увазі - передислокація кацапських військ . Це по перше , по друге - ніхто ще достеменно не знає шо там і звідки ворог перекидає , але висновки вже роблять всі .
А по третє єфект несподіванки зазвичай вичерпується вже на другий день наступу , то ж - нічого дивного .
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15.08.2024 09:48 Відповісти
З повагою.
Х**ло достатньо прогнозований поц - знімати війська, а тим більше з донецького напрямку, точно не буде. Експерти чітко вказали - рашистам треба мінімум два-три тижні, аби перекинути достатнью кількість військ у курську область. І тоді закінчиться операція на "захват" і почнеться операція на "утримання" як потребує значно більших ресурсів збоку ЗСУ. Там будуть зв'язані найкращі підрозділи ЗСУ проти купи рашистського м'яса. Україні не вигідно розтягувати фронт - це вигідно рашистам.
Так що маємо чекати - а раптом наше зелене "командування" таки щось продумало наперед, а не влізло у авантюру.
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15.08.2024 09:58 Відповісти
Я теж сумніваюсь що перекине , бо ***** вперте божевільне чмо , яке буде товкти лобом бетонну стіну аж поки мізки не повилазять , але від свого не відступить . Йому не стільки потрібні ті зруйновані села на Донбасі , як - показати всім кузькіну мать . Русня як є , нічого дивного .
Але те що резерви які готувалися і готуватимуться на кацапії для підсилення угрупування Донбасу - тепер будуть перекинуті на Курськ , в цьому можна не сумніватись .
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15.08.2024 10:11 Відповісти
Що в лоб, що по лобі. Рашисти не пошлють резерви на Донбас - але і ЗСУ не пошлють резерви на Донбас. Наші резерви битимуться із резервами рашистів, тільки у курській області. Якби наших послали на Донбас - вони би точно так билися там із тими ж резервами рашистів, але просування рашистів може й не було.
В чому різниця? Якби на Донбасі рашисти не мали успіху - якийсь сенс курської операції був би. А так що? Чи гешефт по обміну територіями? Було би смішно, якби не було так трагічно.
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15.08.2024 10:22 Відповісти
Просування кацапів буде доти - доки їхня авіація матиме змогу скидати свої каби . І скільки резервів на Донбас не відправляй це нічим не допоможе . Тільки вимотає ці резерви .
Кацапи просуватимуться аж доти - поки не вирішиться проблема з кабами . На жаль тут вдіяти нічого не можна .
А курська операція ще тільки почалася а вже принесла нам великі дивіденди . Наприклад , взяти хоча б те що кацапи перший раз за всю війну самі запросили перемовин про звільнення полонених . На кацапії зараз піднімається хвиля обурення тим що ЗСУ полонили близько тис строковиків . ***** звинувачують у брехні і вимагають повернення строковиків за будь яку ціну . В нас є можливість повернути азовців .
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15.08.2024 10:32 Відповісти
Я тільки за. Дай Бог.
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15.08.2024 10:36 Відповісти
Ефки себе не виправдали, так що проблема КАБів не вирішиться. А вони - ключ до перемоги росії у цій війні.
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15.08.2024 10:49 Відповісти
Ну все ж - ф 16 зробили можливо ще тільки пару вильотів .
А ще , шведи все ще ніяк не передадуть нам літаки ДРЛО , які обіцяли . І які ефективність Ф 16 - збільшать вдвічі .
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15.08.2024 11:04 Відповісти
Подивимось. Головна задача - боротьба з носіями КАБів. Поки що вона не вирішується. Без цього все інше - безглузде. Русня буде дистанційно випалювати будь-які оборонні споруди.
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15.08.2024 11:16 Відповісти
Авантюра - вона і у Африці авантюра.
У суворій відповідності до вікіпедії: "...Ризикований, сумнівний захід, розрахований на випадковий успіх; справа, без урахування реальних можливостей ..."
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15.08.2024 09:49 Відповісти
Так будь яка війна - авантюра, звісно все залежить від результату.
Ще в травні місяці деякі українські "експерти" з мільйонною аудеторією, розповідали про двісті тисячну армію яка готується за Уралом. А цей прорив показав, що вільних резервів нема.
Захід рік тому, від однієї думки про бойові дії на території росії входив в ступор, і нажаль досі не переборов повністю цей страх.
А це полонені тільки за сьогодні(здалась рота майже 100 шт.). І тепер рашка ініціює обмін, фактично вперше від початку війни.
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15.08.2024 10:41 Відповісти
А до чого тут "житєлі", ЗСУ воює зі зсрф, а не з цивільними.
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15.08.2024 11:02 Відповісти
тобто тему курська, будуть смакувати ще тиждень?
бо, щось на донбасі, не дуже, треба якомога більше перебивати?
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15.08.2024 09:34 Відповісти
Ввіишли без стуку - пошті без звуку
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15.08.2024 09:46 Відповісти
А може ще тому що про це д'єрмаки не знали?
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15.08.2024 09:52 Відповісти
Скільки можна цей урапереможний "ефект несподіванки" мусолити?

Добре сміється той, хто сміється без наслідків. А наслідків ми ще не знаємо.
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15.08.2024 10:05 Відповісти
Класно.Тепер що згідно гааги та женеви життєзабезпеченням окупованих територій займатися розпочнемо?Дотримуючись законів та правил захваченої країни?Чи є якийсь інший план?
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15.08.2024 10:16 Відповісти
Хочу висловити деякі мої міркування щодо останніх подій, що відбуваються у загарбницькій війні Росії проти України. Останніми місяцями спостерігаю боротьбу міністра нападу Росії білоусова з корупцією в підвідомчій йому армії Росії. Він це робить руками фсб і скросії. За хабарі, відкати та злодійство він посадив уже багатьох заступників шойгу та його наближених генералів, які у свою чергу накрали з військового бюджету десятки і навіть сотні мільярдів доларів. На мою думку генерали Росії незадоволені репресіями, що відбуваються проти них, і для того, щоб зупинити гоніння, вони увійшли в угоду з владою України з метою створити масштабний прорив кордону Росії з подальшим просуванням по території Росії з метою взяти під контроль населені пункти. А російський генералітет забезпечив би безкровний прорив кордонів Росії з наступним саботажем у застосуванні військ для захисту територій Росії. Звичайно ж, це не применшує майстерність українських збройних сил у їхньому вмінні воювати і знищувати російські війська, але це моє припущення має під собою певне обґрунтування.
Можу припустити, що планувалося таке:
військові росії своїм саботажем у стримуванні ЗСУ з одного боку та блискавичний прорив кордону українськими військами мають створити високу напруженість на фронті у курскій області. Ці дії максимально послаблять позиції путлера у питанні управління ситуацією, що склалася, змушуючи його воювати на два фронти - з українськими військами на території росії та з саботажем військових. А безліч фсб не вистачить тягатися з армійськими підрозділами. Адже зрозуміло ж, що силами ФСБ, призначеними путлером для керівництва російською армією в області, українські війська не зупинити і отже виникне загроза українського походу на москву. Далі путлеру російським генералітетом буде зроблено пропозицію, від якої він зможе відмовитися, саме - зміна влади шляхом її передачі шойгу чи його ставленику. Якщо путлер все ж таки упреться, то російський генералітет може сприяти українським підрозділам організувати похід українських підрозділів на москву. Час покаже, чи є ґрунт під моїми міркуваннями. Слава Україні, Героям Слава.
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15.08.2024 20:07 Відповісти
 
 