Спрацював елемент несподіванки: Воїни ЗСУ розповіли деталі прориву кордону з РФ на Курщині
Воїни ЗСУ легко прорвали кордон із РФ на Курщині, зайшовши з кількох напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі BBC.
Воїн ЗСУ Томаш, який брав участь в операції, заявив, що це було "круто".
Його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для прориву кордону РФ.
"Ми мали наказ приїхати сюди, але ми не знали, що це означає. ... Ми заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях", - каже Томаш.
Інший військовий, який все ще перебуває на території РФ, заявив, що місяці планування пішли на те, щоб змусити Москву перекинути війська з інших частин лінії фронту в Україні.
"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа. Цивільні росіяни, яких ми зустрічаємо, опору не чинять. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно або взагалі не ставляться. Також нас обманюють щодо позицій російських військ", - зазначив він.
Інші військові підтвердили, що росіяни перетягнули на курський напрямок сили зі східного напрямку, зокрема із харківської, покровської та торецької ділянок. Водночас на цих напрямках поки що сповільнення ворога не фіксується.
Операція ЗСУ у Курській області
Як повідомлялося, 6 серпня Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створить військові комендатури в Курській області за необхідності.
Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що Україна планує відкрити гумкоридори в Курській області для евакуації цивільного населення.
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Одна з цілей цього наступу вже не досягнута: ворог не зняв відчутної кількості військ з Донбасу, його рух там навіть прискорився.
Показати світу, що росія не така вже й могутня, як хоче всім здаватись.
Але тепер хід за руснею.
Справа "честі" - розбити ЗСУ в Курській області, організувати купу "котлів" на Донбасі, рознести Київ небаченою ракетною атакою.
Опущену репутацію треба відновлювати.
Багато залежить від того, чи вдасться. Якщо так, то "образ сили" росії ще більше зміцниться.
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мені ліньки усе розписувати
достатньо того що вона була і є у складі рф
вона замала та там мало населення
ітд ітп
я вже не кажу що там живуть манкурти ганебні на 90%
Є російська приказка боксера каждый обидеть может, не каждый извиниться успеет.
А по третє єфект несподіванки зазвичай вичерпується вже на другий день наступу , то ж - нічого дивного .
Х**ло достатньо прогнозований поц - знімати війська, а тим більше з донецького напрямку, точно не буде. Експерти чітко вказали - рашистам треба мінімум два-три тижні, аби перекинути достатнью кількість військ у курську область. І тоді закінчиться операція на "захват" і почнеться операція на "утримання" як потребує значно більших ресурсів збоку ЗСУ. Там будуть зв'язані найкращі підрозділи ЗСУ проти купи рашистського м'яса. Україні не вигідно розтягувати фронт - це вигідно рашистам.
Так що маємо чекати - а раптом наше зелене "командування" таки щось продумало наперед, а не влізло у авантюру.
Але те що резерви які готувалися і готуватимуться на кацапії для підсилення угрупування Донбасу - тепер будуть перекинуті на Курськ , в цьому можна не сумніватись .
В чому різниця? Якби на Донбасі рашисти не мали успіху - якийсь сенс курської операції був би. А так що? Чи гешефт по обміну територіями? Було би смішно, якби не було так трагічно.
Кацапи просуватимуться аж доти - поки не вирішиться проблема з кабами . На жаль тут вдіяти нічого не можна .
А курська операція ще тільки почалася а вже принесла нам великі дивіденди . Наприклад , взяти хоча б те що кацапи перший раз за всю війну самі запросили перемовин про звільнення полонених . На кацапії зараз піднімається хвиля обурення тим що ЗСУ полонили близько тис строковиків . ***** звинувачують у брехні і вимагають повернення строковиків за будь яку ціну . В нас є можливість повернути азовців .
А ще , шведи все ще ніяк не передадуть нам літаки ДРЛО , які обіцяли . І які ефективність Ф 16 - збільшать вдвічі .
У суворій відповідності до вікіпедії: "...Ризикований, сумнівний захід, розрахований на випадковий успіх; справа, без урахування реальних можливостей ..."
Ще в травні місяці деякі українські "експерти" з мільйонною аудеторією, розповідали про двісті тисячну армію яка готується за Уралом. А цей прорив показав, що вільних резервів нема.
Захід рік тому, від однієї думки про бойові дії на території росії входив в ступор, і нажаль досі не переборов повністю цей страх.
А це полонені тільки за сьогодні(здалась рота майже 100 шт.). І тепер рашка ініціює обмін, фактично вперше від початку війни.
бо, щось на донбасі, не дуже, треба якомога більше перебивати?
Добре сміється той, хто сміється без наслідків. А наслідків ми ще не знаємо.
Можу припустити, що планувалося таке:
військові росії своїм саботажем у стримуванні ЗСУ з одного боку та блискавичний прорив кордону українськими військами мають створити високу напруженість на фронті у курскій області. Ці дії максимально послаблять позиції путлера у питанні управління ситуацією, що склалася, змушуючи його воювати на два фронти - з українськими військами на території росії та з саботажем військових. А безліч фсб не вистачить тягатися з армійськими підрозділами. Адже зрозуміло ж, що силами ФСБ, призначеними путлером для керівництва російською армією в області, українські війська не зупинити і отже виникне загроза українського походу на москву. Далі путлеру російським генералітетом буде зроблено пропозицію, від якої він зможе відмовитися, саме - зміна влади шляхом її передачі шойгу чи його ставленику. Якщо путлер все ж таки упреться, то російський генералітет може сприяти українським підрозділам організувати похід українських підрозділів на москву. Час покаже, чи є ґрунт під моїми міркуваннями. Слава Україні, Героям Слава.