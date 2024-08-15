Окупанти вбили на Херсонщині людину, за добу обстріляли 15 населених пунктів

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Сонячне, Берислав, Дудчани, Михайлівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 8 "Shahed-131/136".

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