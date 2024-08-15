Оккупанты убили на Херсонщине человека, за сутки обстреляли 15 населенных пунктов

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Зимовник, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Никольское, Приднепровское, Солнечное, Берислав, Дудчаны, Михайловка, Червоный Маяк, Змиевка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 16 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, частные автомобили, машину спасателей и сельхозтехнику.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонщины уничтожили 8 "Shahed-131/136".

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