Войска РФ совершили 71 обстрел Сумщины в течение дня - под огнем оказалось 14 громад

14 августа оккупанты совершили 71 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 247 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (2 взрыва), обстрелы из минометов (15 взрывов), артиллерии (3 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов).

Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (2 взрыва)

Глуховская громада: был авиаудар КАБ (1 взрыв).

Эсманская громада: враг нанес авиаудар КАБ (1 взрыв), FPV-дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).

Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV дронами (7 взрывов), артобстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (8 взрывов), обстрелы из минометов (48 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов).

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Краснопольская громада: россияне ударили из АГС (5 взрывов), минометов (56 взрывов) и нанесли авиаудары КАБ (2 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов).

Новослободская громада: были авиаудар КАБ (3 взрыва), обстрел из минометов (6 взрывов).

Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (6 взрывов).

Дружбовская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская громада: были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрел из АГС (20 взрывов).

Речковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ.

Путивльская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.

Юнаковская громада: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).

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