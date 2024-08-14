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Войска РФ совершили 71 обстрел Сумщины в течение дня - под огнем оказалось 14 громад

Наслідки обстрілів Сумщини

14 августа оккупанты совершили 71 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 247 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (2 взрыва), обстрелы из минометов (15 взрывов), артиллерии (3 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов).
  • Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (2 взрыва)
  • Глуховская громада: был авиаудар КАБ (1 взрыв).
  • Эсманская громада: враг нанес авиаудар КАБ (1 взрыв), FPV-дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV дронами (7 взрывов), артобстрел (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (8 взрывов), обстрелы из минометов (48 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов).

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  • Краснопольская громада: россияне ударили из АГС (5 взрывов), минометов (56 взрывов) и нанесли авиаудары КАБ (2 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов).
  • Новослободская громада: были авиаудар КАБ (3 взрыва), обстрел из минометов (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (6 взрывов).
  • Дружбовская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Зноб-Новгородская громада: были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрел из АГС (20 взрывов).
  • Речковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ.
  • Путивльская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Юнаковская громада: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).

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Автор: 

обстрел (26961) Сумская область (3017)


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