РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5429 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 003 8

Приоритетом россиян является захват Покровска и Мирнограда на Донетчине. Обстановка очень сложная, – ОВА

Сили оборони контролюють ситуацію на трасі Покровськ-Костянтинівка

Захват городов Покровск и Мирноград является приоритетной задачей россиян в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону военных ВСУ на всех направлениях. Однако он отметил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников сделать им это не удается.

"Обстановка очень сложная. У врага приоритет - захватить город Покровск и город Мирноград", - подчеркнул он.

Читайте также: Сутки на Донетчине: Рашисты 8 раз били по области. Погиб 1 человек, 2 получили ранения

Стоит отметить, что согласно сводкам Генштаба о ситуации на фронте, горячее всего сейчас на Покровском направлении, там оккупанты атакуют больше всего.

Напомним, ранее сообщалось, что в прифронтовых громадах Донетчины остаются почти 2 тыс. детей.

Кроме того, жителей прифронтовых территорий призывают избегать мест массового скопления людей и без задержки идти в укрытие в случае объявления тревоги.

В городе Новогродовка в Донецкой области вводят более жесткий комендантский час. Начиная с 15 августа, он будет действовать с 15 часов дня до 11 часов утра.

Автор: 

Донецкая область (9545) Покровск (581) Мирноград (48)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ге+ге знімає пропагандоський репортаж із суджі. ми всіх победіли. ми всім їжу роздали. місцеві розмовляють українською. полонені плюють на лаптєй аладіна.
зе!гундос ставкує, нагороджає, поздоровляє.
прикольно же!
де тут, покровськ та мирноград?
показать весь комментарий
14.08.2024 20:01 Ответить
Суджа наш! Пристали со своими приоритетами...
показать весь комментарий
14.08.2024 20:04 Ответить
На шмарафоні одні перемоги і Боневтік на білому коні, що вам ще потрібно? 73% вже sцять окріпом, вони ж живуть далеко від Покровська.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:17 Ответить
Український фронт все більше розсипається під Покровськом. Орки захвачують по декілька сіл ЗА ДЕНЬ! Коли таке було? Й тут не в КАБах справа. І Покровський напрям може найближчим часом стати Павлоградським. А потім ...Дніпровським?
І чому немає жодних спроб зрізати тонкі виступи орків, які вже в наглу пруть між населенними пунктами? Генштаб ще є якийсь? Розгубилися? Поверніть Шапталу. Украплення (їх відсутність) - окрема тема.
А Сирський цілком зайнятий переможними докладами радісному Зєлі з безтолкових курських фронтів... Вперше підтримую Безуглу!
показать весь комментарий
14.08.2024 20:31 Ответить
Парадокс в тому, що в Дніпрі, схоже, і зараз більше прихильників Зєлі, ніж на заході країни. Іх страшенно буде радувати Суджа навіть тоді, коли рашисти окупують всю Донецьку область?
Чи вони думають, що ху@ло зупиниться там?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:32 Ответить
Перекинувши частину армії, що захищає Покровськ, на Курськ, армія, безумовно, не зможе довго утримувати Курськ, а якщо вона втратить Покровськ, в обороні армії утвориться пролом.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:26 Ответить
Ну для здачі по оману треба багато ще віддати , головне хвилю занепокоєння збити і % закоханих у 🤡 ...та під оплески ...берем Суджу ..підходемо до Курська ...
показать весь комментарий
14.08.2024 22:32 Ответить
У мене предки з Курської області, треба звільняти! А в Донецькій області мені природа подобається, треба відвойовувати…
показать весь комментарий
15.08.2024 09:16 Ответить
 
 