Приоритетом россиян является захват Покровска и Мирнограда на Донетчине. Обстановка очень сложная, – ОВА

Захват городов Покровск и Мирноград является приоритетной задачей россиян в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону военных ВСУ на всех направлениях. Однако он отметил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников сделать им это не удается.

"Обстановка очень сложная. У врага приоритет - захватить город Покровск и город Мирноград", - подчеркнул он.

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Стоит отметить, что согласно сводкам Генштаба о ситуации на фронте, горячее всего сейчас на Покровском направлении, там оккупанты атакуют больше всего.

Напомним, ранее сообщалось, что в прифронтовых громадах Донетчины остаются почти 2 тыс. детей.

Кроме того, жителей прифронтовых территорий призывают избегать мест массового скопления людей и без задержки идти в укрытие в случае объявления тревоги.

В городе Новогродовка в Донецкой области вводят более жесткий комендантский час. Начиная с 15 августа, он будет действовать с 15 часов дня до 11 часов утра.