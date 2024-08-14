Сутки на Донетчине: Рашисты 8 раз били по области. Погиб 1 человек, 2 получили ранения
Российские захватчики в течение суток 8 раз обстреляли четыре района Донецкой области. Известно об 1 погибшем и 2 раненых.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район
Админздание повреждено в Новоукраинке Угледарской громады.
Покровский район
Россияне обстреляли Катериновку и Константиновку Марьинской громады. В Курахово повреждены 6 частных домов. В Малиновке Гродовской громады повреждены 8 домов, кофейня и админздание.
Краматорский район
РФ обстреляла окрестности Лиманской громады. В Константиновке поврежден дом.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и культовое сооружение. В Щербиновке Торецкой громады ранены 2 человека, поврежден дом. По 1 дому повреждены в Северске и Серебрянке.
В течение суток россияне 8 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуирован 1871 человек, в том числе 254 ребенка.
13 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области в Журавке. 2 человека получили ранения.
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