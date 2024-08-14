Авиация Воздушных сил ВСУ впервые ударила с самолета Су-27 по позициям россиян в Курщине, - Forbes

Истребитель Воздушных сил ВСУ впервые ударил по российскому командному пункту в поселке Теткино - в нескольких километрах к северу от линии фронта в Курске. Украина била с самолета Су-27, а не с недавно полученных F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

Как отмечает издание, во вторник в сети появились первые видеозаписи, на которых, вероятно, украинские истребители сбрасывают американские управляемые авиабомбы JDAM на цели в Курской области.

Журналисты предполагают, что командование украинских ВС планирует использовать F-16 для патрулирования противовоздушной обороны, а не для более рискованных атак по российским военным целям - по крайней мере на начальном этапе.

Читайте также: РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить в Курскую область, - WSJ

По данным Forbes, украинские военные развернули "значительное количество" батарей противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронных помех, которые могут блокировать радиосигналы, а в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением.

"При значительной помощи беспилотников со взрывными устройствами, украинские батареи сбили несколько российских вертолетов. Отстреливаясь, российская артиллерия повредила один украинский зенитно-ракетный комплекс "Бук", - пишет издание.

Стоит отметить, что, несмотря на серьезную нехватку самолетов, бомб и другого тяжелого вооружения, Украина не просто вторглась в Россию - вторжение не имеет никаких признаков замедления, добавляет Forbes.

Смотрите также: Украина тайно готовила план прорыва в Курскую область, солдаты узнали о нем за сутки, - NYT. ФОТОрепортаж

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Издание The New York Times сообщило, что Украина в строгой секретности готовила план прорыва в Курскую область России. Офицерский состав узнал о нем только за три дня до наступления, а рядовые военнослужащие - за сутки.