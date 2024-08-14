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Новости Война
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Авиация Воздушных сил ВСУ впервые ударила с самолета Су-27 по позициям россиян в Курщине, - Forbes

Україна використовує авіацію в наступі на Курщині

Истребитель Воздушных сил ВСУ впервые ударил по российскому командному пункту в поселке Теткино - в нескольких километрах к северу от линии фронта в Курске. Украина била с самолета Су-27, а не с недавно полученных F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

Как отмечает издание, во вторник в сети появились первые видеозаписи, на которых, вероятно, украинские истребители сбрасывают американские управляемые авиабомбы JDAM на цели в Курской области.

Журналисты предполагают, что командование украинских ВС планирует использовать F-16 для патрулирования противовоздушной обороны, а не для более рискованных атак по российским военным целям - по крайней мере на начальном этапе.

Читайте также: РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить в Курскую область, - WSJ

По данным Forbes, украинские военные развернули "значительное количество" батарей противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронных помех, которые могут блокировать радиосигналы, а в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением.

"При значительной помощи беспилотников со взрывными устройствами, украинские батареи сбили несколько российских вертолетов. Отстреливаясь, российская артиллерия повредила один украинский зенитно-ракетный комплекс "Бук", - пишет издание.

Стоит отметить, что, несмотря на серьезную нехватку самолетов, бомб и другого тяжелого вооружения, Украина не просто вторглась в Россию - вторжение не имеет никаких признаков замедления, добавляет Forbes.

Смотрите также: Украина тайно готовила план прорыва в Курскую область, солдаты узнали о нем за сутки, - NYT. ФОТОрепортаж

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Издание The New York Times сообщило, что Украина в строгой секретности готовила план прорыва в Курскую область России. Офицерский состав узнал о нем только за три дня до наступления, а рядовые военнослужащие - за сутки.

Автор: 

авиация (2822) самолет (3589) Курск (1083)


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Топ комментарии
+8
Так,так,тільки СУ 27 і ніяк Ф 16. Головне,що земля горить під ногами орків
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14.08.2024 09:34
+8
Вообще-то F-16 прикрывал. Так пишут сами летуны. Поэтому и ударили впервые по КуНР.
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14.08.2024 10:00
+4
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14.08.2024 10:19
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Так,так,тільки СУ 27 і ніяк Ф 16. Головне,що земля горить під ногами орків
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14.08.2024 09:34 Ответить
а чем атаковать с фэшек? - протвоРЛС/ПВО/ПРОшными Хармами? - Джазмы-то нам не дали
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14.08.2024 10:00 Ответить
05.02.2024: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/do-f-16-ukrajina-mozhe-otrimati-taktichni-krilati-raketi-agm-158-jassm-shcho-pro-nikh-vidomo.html Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна чекає на західні винищувачі F-16 вже разом з ракетами, дальність яких становитиме від 300 до 500 кілометрів. Оглядачі Defense Express припустили, що мова може йти саме про AGM-158 JASSM.
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14.08.2024 10:39 Ответить
Вообще-то F-16 прикрывал. Так пишут сами летуны. Поэтому и ударили впервые по КуНР.
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14.08.2024 10:00 Ответить
А що з переліченого тобою "Дорофеев Сергей" якось вдарило по чиємусь "авторитету" або іншим чином позначилось на ньому?! Розшифруй про що ведеш мову бо поки нічого зрозуміти з твого коментаря неможливо!!!
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14.08.2024 10:42 Ответить
Су-27 можна пофарбувати у московитський камуфляж, але з тризубом.
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14.08.2024 09:41 Ответить
А систему розпізнавання можна переналагодити?! На знаки зараз ППО не дивиться, воно дивиться на позначку на екрані локатора!
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14.08.2024 10:29 Ответить
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14.08.2024 12:37 Ответить
Цитата: За даними Forbes, українські військові розгорнули "значну кількість" батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням. Джерело:

І знову не вичитують з собою журналісти. Як батареї протиповітряної оборони, а також засоби радіоелектронних перешкод можуть скидати бомби? Напевно мали на увазі збивати?
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14.08.2024 10:09 Ответить
шо ти хочеш від дівчинки-рерайтера
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14.08.2024 10:21 Ответить
31.01.2024: https://root-nation.com/ua/articles-ua/weapons-ua/ua-bomb-glsdb-ukraine/ Стало відомо, що до нового пакету допомоги від США увійшли високоточні плануючі бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з дальністю ураження понад 150 км. Такими ************ можна вести вогонь з пускових установок М142 HIMARS та M270
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14.08.2024 10:34 Ответить
Уважності )
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14.08.2024 11:18 Ответить
а я - мілошчи!
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14.08.2024 12:03 Ответить
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14.08.2024 10:19 Ответить
Одне видання пише що ЗСУ уповільнились на Курщині, інше що ні, тож робити висновки з цих "новин" не варто, бо хто з них знає реальні обставини, а хто вигадує на власний розсуд незрозуміло. Але зазначу, що поспішати нашим хлопцям там точно не варто, бо захоплену територію треба ще й контролювати силами котрі повинні займатися контрдеверсійно та контррозвідувальною діяльністю та треба займатись ще й правопорядком. До того ж поспішаючи можливо прогавити момент контрнаступу не підготувавши чергові оборонні позиції. До речі - а чому б не покласти частину вказаних обов'язків на РДК. Вони фактично місцеві, тобто громадяни Московії (т.з. "роССии") і хай вони самі там наводять порядок (не без контролю з боку українців). Може ще й створять там щось на кшталт "новой роССии" на противагу путінській і піднімають народ на супротив кремлівському режиму!!!
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14.08.2024 10:28 Ответить
***** обдристався остаточно. Хто ще 2.5 роки тому міг передбачити, що ЗСУ буде пілотованою авіацією !бомбити! командні пункти на території засрашки, а наземні війська ЗСУ захоплять чи не більше території засрашки, ніж засрашка в Україні за півроку наступу.

Нагадую, що все починалось з "Київ за 3 дні" і на 3/4 оточеним Києвом.

Звісно, це не переможенька. Але, очевидно, спроможності ЗСУ, у порівнянні з 2022 роком - збільшились суттєво.

Капець... РЕЗЕРВНІ бригади ЗСУ проводять військову операцію на території засрашки для отримання досвіду та покращення бойового злагодження. А ще хтось не вірить, що аби фронт просто стояв (або потроху ЗСУ задкували) - кацапи ВИМУШЕНІ безперервно атакувати. Якщо спробують системно перейти "в оборону" - багато чого може статися. Бо це вже не 2023 рік - виснаження по техніці вже фактично наступило. А без техніки і механізованих контратак - хєра зо два довго посидиш навіть в бетонних окопах...
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14.08.2024 12:13 Ответить
Ну , не вперше ...
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14.08.2024 13:47 Ответить
Ознак уповільнення не треба. Будь ласка.
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15.08.2024 01:52 Ответить
 
 