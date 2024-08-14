Жителей Донетчины призывают избегать мест массовых скоплений людей: Россияне хаотично бьют по гражданским
Власти Донетчины призывают жителей области избегать массовых скоплений людей.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Хаотичные" российские удары по гражданским на самом деле имеют цель - уничтожить как можно больше наших людей. Поэтому места, где собираются толпы, их особенно привлекают. Вся Донецкая область уже давно опасна для жизни, а особенно это касается территорий в пределах 20 километров от линии фронта", - говорится в сообщении.
Также жителей прифронтовых территорий призывают избегать мест массового скопления людей и без задержки идти в укрытие в случае объявления тревоги.
"Подчеркиваю также, что большая ответственность лежит на руководителях предприятий и организаций - следить за тем, чтобы в помещениях их заведений не скапливались люди", - добавил Филашкин.
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