Війська РФ здійснили 71 обстріл Сумщини протягом дня - під вогнем опинилось 14 громад

14 серпня окупанти здійснили 71 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 247 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (2 вибухи), обстріли з мінометів (15 вибухів), артилерії (3 вибухи), удари FPV дронами (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (2 вибухи)

Глухівська громада: був авіаудар КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (1 вибух), FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено удари FPV дронами (7 вибухів), артобстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (8 вибухів), обстріли з мінометів (48 вибухів),артилерії (5 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (8 вибухів).

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Краснопільська громада: росіяни вдарили з АГС (5 вибухів), мінометів (56 вибухів) та завдали авіаудари КАБ (2 вибухи), удари FPV дронами (9 вибухів).

Новослобідська громада: були авіаудар КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (6 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (6 вибухів).

Дружбівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: були артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (20 вибухів).

Річківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ.

Путивльська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: завдано авіаудару КАБ (1 вибух).

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