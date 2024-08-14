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Внаслідок артобстрілу Степногірська 4 людей поранені

Обстріл Степногірська 14 серпня

14 серпня війська РФ вдарили по місту Степногірськ Запорізької області артилерією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Два чоловіка та дві жінки травмовані внаслідок ворожого обстрілу м.Степногірськ", - зазначив Федоров.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки та дві автівки.

Читайте: Через російські обстріли у Херсонській громаді за день загинула людина, ще 10 поранені

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обстріл (28414) Запорізька область (3596) артилерія (787)


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