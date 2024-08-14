Внаслідок артобстрілу Степногірська 4 людей поранені

14 серпня війська РФ вдарили по місту Степногірськ Запорізької області артилерією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Два чоловіка та дві жінки травмовані внаслідок ворожого обстрілу м.Степногірськ", - зазначив Федоров.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки та дві автівки.

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