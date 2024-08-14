Вследствие артобстрела Степногорска 4 человека ранены
14 августа войска РФ ударили по городу Степногорск Запорожской области артиллерией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г. Степногорск", - отметил Федоров.
Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль