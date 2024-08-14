Вследствие артобстрела Степногорска 4 человека ранены

14 августа войска РФ ударили по городу Степногорск Запорожской области артиллерией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г. Степногорск", - отметил Федоров.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.

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