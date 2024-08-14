РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5254 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
410 0

Вследствие артобстрела Степногорска 4 человека ранены

Обстріл Степногірська 14 серпня

14 августа войска РФ ударили по городу Степногорск Запорожской области артиллерией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г. Степногорск", - отметил Федоров.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.

Читайте также: Вследствие российских обстрелов в Херсонской громаде в течение дня погиб человек, еще 10 ранены

Автор: 

обстрел (26961) Запорожская область (3056) артиллерия (631)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 