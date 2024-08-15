Россияне активизировались в районе Крынков, - Силы обороны

Российские захватчики активизировались на левобережье Херсонщины в районе Крынков.

Об этом заявил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За вчерашние сутки отражено 10 штурмовых действий противника. У нас напряженными остаются отрезки в районе Работинского выступа, где вчера были отражены три российские атаки, когда противник наступал численностью до отделения без применения бронетехники и не имел успеха. Потерь наших позиций не допущено", - отметил он.

Россияне в наступлениях на Работино и Малую Токмачку с направления Вербового потеряли двух военных, один ранен.

Также отражено семь вражеских атак на плацдарме, на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, там противник активизировался по сравнению с прошлой неделей.

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"Там изо дня в день происходит немалое для такого небольшого отрезка количество штурмов, и там есть особенности, что из-за заболоченной местности трудно создавать фортификацию, новые позиции, наблюдательные посты, огневые позиции и при этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно из артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БПЛ боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынков, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции. Приходится нашим защитникам перемещаться", - отметил Лыховий.

В течение 14 августа враг потерял еще 57 человек, из них один пленный, который является представителем 503-го мотострелкового батальона 19-й мотострелковой дивизии, из "Станицы Троицкая" Республики Ингушетия. Кроме этого, уничтожено или повреждено 36 единиц вооружения и военной техники россиян. Среди них один танк, 11 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны - ЗРК "Стрела-10", которая была поражена в Запорожской области, пять разведывательных БПЛа, 11 единиц автомобильного транспорта, одна бронемашина "МТ-ЛБ", пять лодок и также один квадроцикл.

"Поражены три полевых пункта боевого снабжения, один склад горюче-смазочных матералов, пять блиндажей, огневые позиции, наблюдательные посты и одно место жительства личного состава противника в населенном пункте Решетиловское, это на Гуляйпольском направлении, где противник преимущественно не прибегает к штурмовым действиям", - добавил спикер.

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