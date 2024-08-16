Утром оккупанты ударили по Томиной Балке, ранен мужчина. За минувшие сутки атакам подверглись более 20 населенных пунктов Херсонщины: 1 погибший, 5 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

На Херсонщине в течение суток россияне обстреляли 24 населенных пункта и Херсон, в результате чего погиб 1 человек, еще 5 ранены.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Благодатное, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Садовое, Станислав, Софиевка, Качкаровка, Казацкое, Томина Балка, Токаревка, Михайловка, Миролюбовка, Музыковка, Новокаиры, Ольговка, Александровка, Змиевка, Заможное, Зоровка, Золотая Балка, Красный Маяк и город Херсон.



Российские военные попали в объекты критической и транспортной инфраструктуры, гуманитарный штаб, частное предприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе - 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.



Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

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Кроме того, утром из-за обстрела Томиной Балки пострадал местный житель.



Оккупационные войска обстреляли населенный пункт около 5:40. Под удар попал 71-летний мужчина, находившийся в помещении.



Он получил взрывную травму, осколочные ранения спины и плеча. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

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Обновленная ​​информация об обстреле Томиной Балки

Позже в ОВА сообщили, что из-за вражеских ударов в населенном пункте повреждено почти полдесятка жилищ местных жителей - разбиты крыши, окна, двери и стены. А также показали последствия российской атаки.





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