Российский беспилотник убил жителя Казацкого на Херсонщине
15 августа российский дрон унес жизнь жителя Казацкого Херсонской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Сегодня около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину. Он получил смертельные ранения. Мои соболезнования родным и близким убитого..." - сообщил Прокудин.
Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Антоновку: ранена женщина.
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