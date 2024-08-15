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Рашисты обстреляли Антоновку: ранена женщина

Обстріл Антонівки 15 серпня

Российские войска днем 15 августа обстреляли село Антоновка Херсонской области.

Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 13:00 под вражеский удар попала 50-летняя женщина. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы", - говорится в сообщении.

Бригада "скорой" оказала пострадавшей медицинскую помощь на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты убили на Херсонщине человека, за сутки обстреляли 15 населенных пунктов

Автор: 

обстрел (26961) Херсонская область (4726)


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15.08.2024 14:45 Ответить
 
 