Рашисты обстреляли Антоновку: ранена женщина
Российские войска днем 15 августа обстреляли село Антоновка Херсонской области.
Об этом сообщили в ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 13:00 под вражеский удар попала 50-летняя женщина. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение головы", - говорится в сообщении.
Бригада "скорой" оказала пострадавшей медицинскую помощь на месте.
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показать весь комментарий15.08.2024 14:45 Ответить Мне нравится 0
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