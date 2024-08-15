Рашисти обстріляли Антонівку: поранено жінку

Російські війська вдень 15 серпня обстріляли село Антонівка Херсонської області.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 13:00 під ворожий удар потрапила 50-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови", - йдеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" надала потерпілій медичну допомогу на місці.

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