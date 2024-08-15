Рашисти обстріляли Антонівку: поранено жінку
Російські війська вдень 15 серпня обстріляли село Антонівка Херсонської області.
Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 13:00 під ворожий удар потрапила 50-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови", - йдеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" надала потерпілій медичну допомогу на місці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар15.08.2024 14:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль