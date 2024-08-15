Російський безпілотник вбив мешканця Козацького на Херсонщині
15 серпня російський дрон забрав життя мешканця Козацького Херсонської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Сьогодні близько 16:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним та близьким вбитого…" - повідомив Прокудін.
Раніше повідомлялось, що рашисти обстріляли Антонівку: поранено жінку.
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