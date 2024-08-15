Зраднику Сальдо повідомили про підозру у викраденні трьох тисяч тонн українського зерна
Так званому "губернатору" Херсонської області Володимиру Сальдо повідомили ще одну підозру – у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у 2022 році окупанти призначили колаборанта "губернатором" Херсонщини. Як керівник вищого рангу, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й грабуванню підприємств.
Так, восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів". У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.
В інтересах окупантів "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона.
Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.
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Сальдо – колишній депутат Херсонської міської ради. У березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, він погодився на співпрацю з терористичним режимом РФ та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.
Як нагадали правоохоронці, раніше Сальдо визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії РФ проти України. Його заочно засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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