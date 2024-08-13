За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів, - Прокудін
За останній місяць майже кожен другий потерпілий через російську агресію на Херсонщині - постраждав саме від ударів російських БпЛА.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посадовець зазначив, що упродовж останнього місяця російські війська близько 3300 разів атакували Херсонщину з безпілотників. Через ворожі обстріли 7 осіб загинули, 110 дорослих і двоє дітей дістали поранення.
"Російські дрони - це справжній біль зараз для Херсонщини. У зоні ураження практично кожен, хто перебуває у громадах, які знаходяться вздовж річки Дніпро", - сказав Прокудін.
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які, в сраку, дрони?