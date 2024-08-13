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За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів, - Прокудін

За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів, - Прокудін

За останній місяць майже кожен другий потерпілий через російську агресію на Херсонщині - постраждав саме від ударів російських БпЛА.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що упродовж останнього місяця російські війська близько 3300 разів атакували Херсонщину з безпілотників. Через ворожі обстріли 7 осіб загинули, 110 дорослих і двоє дітей дістали поранення.

"Російські дрони - це справжній біль зараз для Херсонщини. У зоні ураження практично кожен, хто перебуває у громадах, які знаходяться вздовж річки Дніпро", - сказав Прокудін.

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Автор: 

безпілотник (4110) Херсонська область (5711)


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прокудін! у тебе, оон, збирається офіс відкривати!
які, в сраку, дрони?
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13.08.2024 16:35 Відповісти
 
 