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Новини Війна
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На Херсонщині окупанти атакували з дрона цивільну автівку: 2 людей поранено

Військові РФ скинули з дрона вибухівку на автомобіль на Херсонщині

У Білозерській громаді Херсонської області російські військові скинули з безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль, який їхав по трасі.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постраждали двоє людей: 59-річний чоловік та 47-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Автор: 

обстріл (28284) Херсонська область (5711)


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