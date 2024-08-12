На Херсонщині окупанти атакували з дрона цивільну автівку: 2 людей поранено

У Білозерській громаді Херсонської області російські військові скинули з безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль, який їхав по трасі.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що постраждали двоє людей: 59-річний чоловік та 47-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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