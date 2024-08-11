Росіяни знову обстріляли Антонівку на Херсонщині: постраждала родина, зруйнований храм

Окупанти продовжують обстрілювати Антонівку. Під ворожий удар потрапила родина.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждали троє людей - 54-річна жінка та 41-річний чоловік дістали контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Чоловік, 68 років, дістав травматичне пошкодження ноги. Він у важкому стані", - ідеться в повідомленні.

Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

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Також адміністратор парафії священник Ігор Макар повідомив у Фейсбуці, що в Антонівці на Херсонщині російська ракета знищила церкву парафії св. Кипріяна і муч. Юстини Української греко-католицької церкви.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже двічі обстрілювали з дронів Кіндійку і вже раз обстріляли з артилерії Антонівку. Тоді троє людей дістали поранення.