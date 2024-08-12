Россияне снова обстреляли Антоновку на Херсонщине: пострадала семья, разрушен храм

Оккупанты продолжают обстреливать Антоновку. Под вражеский удар попала семья.

Об этом сообщают в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали три человека - 54-летняя женщина и 41-летний мужчина получили контузии, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. Мужчина, 68 лет, получил травматическое повреждение ноги. Он в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

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Также администратор прихода священник Игорь Макар сообщил в Фейсбуке, что в Антоновке на Херсонщине российская ракета уничтожила церковь прихода св. Киприана и муч. Иустины Украинской греко-католической церкви.

Напомним, сегодня россияне уже дважды обстреливали из дронов Киндейку и уже раз обстреляли из артиллерии Антоновку. Тогда три человека получили ранения.