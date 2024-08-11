Рашисты ударили дронами по поселку на Херсонщине, двое раненых. В Херсоне убили женщину

В поселке Киндейка на Херсонщине мужчина и женщина пострадали в результате атаки российского БПЛА. В Херсоне в результате российского обстрела погибла 93-летняя женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и в пресс-службе администрации.

В результате российского обстрела Херсона погибла 93-летняя женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В пресс-службе ОВА рассказали, что российские захватчики днем 11 августа атаковали с БПЛА гражданских в поселке Киндейка.

"Травмы получили два человека, которые находились на улице. Это - мужчина, 49 лет и 55-летняя женщина", - говорится в сообщении.

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