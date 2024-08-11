1 погибший и 11 раненых, в том числе ребенок, повреждены дома, магазин, газопроводы и сельхозтехника: Оккупанты обстреляли Херсон и 14 населенных пунктов области
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приозерное, Антоновка, Никольское, Одрадокаменка, Белозерка, Садовое, Станислав, Понятовка, Правдино, Широкая Балка, Берислав, Новодмитровка, Приднепровское, Новорайск и город Херсон.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские военные попали в админздание и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 23 частных дома. также оккупанты повредили газопроводы, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.
Сообщается, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 - получили ранения, из них - 1 ребенок.
Напомним, в Херсонской области перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация населения, расширен до 50.
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