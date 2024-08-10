На Херсонщине расширили до 50 перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации, - ОВА

В Херсонской области расширен перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация населения, до 50.

Об этом в Телеграме сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российский террор усиливается. Оккупанты применяют все имеющееся оружие. Активизировали они и использование дронов. К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем в два раза больше пострадавших среди мирных жителей, среди них - дети.



Поэтому совместно с начальником ГУ Нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения.

Это - Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона (вдоль ул.Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков). Всего - 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр.



Прошу всех, кто остается в громадах со сложной ситуацией безопасности, - эвакуируйтесь. Позаботьтесь о жизни детей. Дайте им возможность учиться, развиваться и жить в безопасности.



Также на заседании обсудили ход мобилизационной кампании и работу военно-врачебных комиссий. Внесли изменения в План выполнения работ по очистке территории Херсонской области от взрывоопасных предметов и гуманитарного разминирования для его более эффективного выполнения, в частности актуализировали территории, требующие первоочередной очистки.

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Речь шла и о защите объектов критической инфраструктуры от атак российских оккупантов. Работа в этом направлении продолжается. Также приняли решение о текущем ремонте помещения для функционирования хаба ветеранов в городе Херсоне и защитного сооружения", - написал глава области.



