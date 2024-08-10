На Херсонщине захватчики атаковали дроном автомобиль, в котором находилась семья. Трое раненых, среди них - подросток

Под вечер 10 августа в селе Киндейка на Херсонщине оккупанты атаковали дроном автомобиль, в котором находилась семья. Три человека получили ранения, среди них - 15-летний подросток.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате сброса россиянами взрывчатки с БПЛА получили ранения 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их 15-летний сын. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы. Семью доставили в больницу.

Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что днем 10 августа председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей пригорода Херсона не выходить из дома из-за активности вражеских БПЛА.

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