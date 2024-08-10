На Херсонщине трактор подорвался на противопехотной мине

В Белозерской громаде, что в Херсонской области, на противопехотной мине подорвался трактор. Тракторист не пострадал.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА рассказали, что на взрывоопасный предмет тракторист наехал в поле. В результате взрыва сельскохозяйственная техника получила повреждения. Тракторист уцелел и избежал травм.

"Напоминаем, что немало полей на Херсонщине еще засорены минами. На землях, не проверенных саперами, работать опасно. Ни в коем случае не подходите и не прикасайтесь к находкам. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о ней спасателям или полиции", - отметили в Херсонской ОВА.

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