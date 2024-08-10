На Херсонщине трактор подорвался на противопехотной мине
В Белозерской громаде, что в Херсонской области, на противопехотной мине подорвался трактор. Тракторист не пострадал.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В ОВА рассказали, что на взрывоопасный предмет тракторист наехал в поле. В результате взрыва сельскохозяйственная техника получила повреждения. Тракторист уцелел и избежал травм.
"Напоминаем, что немало полей на Херсонщине еще засорены минами. На землях, не проверенных саперами, работать опасно. Ни в коем случае не подходите и не прикасайтесь к находкам. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о ней спасателям или полиции", - отметили в Херсонской ОВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mine
показать весь комментарий10.08.2024 17:50 Ответить Мне нравится 1
Colt
показать весь комментарий10.08.2024 23:39 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль