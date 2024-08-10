РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13046 посетителей онлайн
Новости Война
1 504 2

На Херсонщине трактор подорвался на противопехотной мине

На Херсонщині трактор підірвався на протипіхотній міні

В Белозерской громаде, что в Херсонской области, на противопехотной мине подорвался трактор. Тракторист не пострадал.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА рассказали, что на взрывоопасный предмет тракторист наехал в поле. В результате взрыва сельскохозяйственная техника получила повреждения. Тракторист уцелел и избежал травм.

"Напоминаем, что немало полей на Херсонщине еще засорены минами. На землях, не проверенных саперами, работать опасно. Ни в коем случае не подходите и не прикасайтесь к находкам. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о ней спасателям или полиции", - отметили в Херсонской ОВА.

Читайте также: В результате детонации российской взрывчатки на Херсонщине пострадал тракторист

Автор: 

трактор (64) мина (270) Херсонская область (4724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре, що нагадали. замiнувати курську волость нафуй!
показать весь комментарий
10.08.2024 17:50 Ответить
Наварити під трактором 2 броньовані листиі під кутом, і вже буде певний захист.
показать весь комментарий
10.08.2024 23:39 Ответить
 
 