В результате детонации российской взрывчатки в Херсонской области пострадал тракторист
В Херсонской области из-за детонации российской взрывчатки пострадал 34-летний аграрий.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в поле, что вблизи села Миролюбовка, на мине подорвался 34-летний тракторист. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
"Напоминаем, что безопасно работать можно только на землях, которые обследовали саперы. Если вы увидели подозрительный предмет, немедленно обратитесь к полицейским или спасателям!" - отметили в ОВА.
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Саша Сайко
показать весь комментарий08.08.2024 18:43 Ответить Мне нравится 0
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