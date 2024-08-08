В результате детонации российской взрывчатки в Херсонской области пострадал тракторист

В Херсонской области из-за детонации российской взрывчатки пострадал 34-летний аграрий.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.



Так, в поле, что вблизи села Миролюбовка, на мине подорвался 34-летний тракторист. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

"Напоминаем, что безопасно работать можно только на землях, которые обследовали саперы. Если вы увидели подозрительный предмет, немедленно обратитесь к полицейским или спасателям!" - отметили в ОВА.

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