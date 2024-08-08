Унаслідок детонації російської вибухівки на Херсонщині постраждав тракторист
У Херсонській області через детонацію російської вибухівки постраждав 34-річний аграрій.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, у полі, що поблизу села Миролюбівка, на міні підірвався 34-річний тракторист. Він дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
"Нагадуємо, що безпечно працювати можна лише на землях, які обстежили сапери. Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно зверніться до поліцейських або рятувальників!" - зауважили в ОВА.
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Саша Сайко
показати весь коментар08.08.2024 18:43 Відповісти Мені подобається 0
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