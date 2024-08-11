Россияне атаковали дронами Киндейку, Антоновку обстреляли дронами и из артиллерии: четверо пострадавших (уточнение)

В течение нескольких часов днем 11 августа россияне обстреляли дронами и из артиллерии два села на Херсонщине. Три человека получили травмы.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Киндейка вновь попала под вражеский удар. Около двух часов дня оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего загорелся дом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ожоги рук и ног, взрывную травму и контузию получил 71-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Позже в ОВА сообщили, что за медицинской помощью обратилась жительница Антоновки, которая пострадала вследствие атаки российского беспилотника. 68-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ног. Состояние - легкое. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

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В 17:29 в ОВА написали, что российские войска обстреляли Антоновку. Из-за обстрела пострадала 65-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Как отметили, у пострадавшей диагностировали взрывную травму, ранение руки и грудной клетки. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Впоследствии в ОВА добавили, что оккупационные войска сбросили боеприпас с дрона на жителя поселка Веселое Новокаховской громады.

Мужчина, 59 лет, получил минно-взрывную травму и ранение головы. Сейчас мужчину оперируют. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Уточнение❗️

"Травма, которую получил 59-летний мужчина, не связана с атакой беспилотника. Пострадавший упал с крыши", - написали позже в ОВА

Напомним, в Херсонской области перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация населения, расширен до 50. Также 10 августа глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей пригорода Херсона не выходить из дома, поскольку войска РФ атакуют дронами.