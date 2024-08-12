На Херсонщине оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль: 2 человека ранены
В Белозерской громаде Херсонской области
российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на гражданский автомобиль, который ехал по трассе.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пострадали два человека: 59-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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