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Новости Война
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На Херсонщине оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль: 2 человека ранены

Військові РФ скинули з дрона вибухівку на автомобіль на Херсонщині

В Белозерской громаде Херсонской области

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российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на гражданский автомобиль, который ехал по трассе.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пострадали два человека: 59-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Автор: 

обстрел (26951) Херсонская область (4724)


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