Воины подразделения ГУР "Химера" о боях на левобережье Херсонщины: Россияне минируют воду, могут накрыть артой во время десантирования. ВИДЕО

Воины подразделения "Химера" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО выполняют задачи на Херсонском направлении. Защитники рассказали о боях на левобережье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Українського свідка".

"Сложность продвижения на этом направлении - прежде всего в разветвленной сетке проливов, в большом количестве островов, - рассказывает воин подразделения с позывным Пирожок. - Кроме того, враг постоянно тебя видит. А еще слышит работу лодок. Может накрыть или на воде, или уже во время десантирования, фугасом или артой".

Защитник Шендрос рассказал о закреплении на левом берегу Херсонщины.

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"Мы можем поставить там ПВО. Но враг сразу же работает КАБами. У него есть зона подлета из Крыма, они стянули на этот участок максимальное количество средств огневого поражения. Сложность закрепления - в мели и низине: враг накрывает тебя сверху. А еще не забывайте о заминированной воде", - пояснил он.

Защитник с позывным Разбойник вспомнил, как переплывал реку без ноги. Он потерял ее на Херсонском направлении, наступив на противопехотную мину "Лепесток".

"Когда я потерял ногу, мне нужно было возвращаться обратно. Для этого необходимо было переплыть реку. Побратимы сбросили меня в воду, я поплыл, и меня достали на другом берегу. Затем - эвакуация и больница", - рассказал разведчик.

По словам Шендроса, настоящая война только началась.

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"Полномасштабная, по моему мнению, будет продолжаться еще очень долго. После большой войны будет "маленькая" война, в которой нам нужно будет удержать все, что у нас есть. Сначала мы уничтожим всех внешних врагов, а потом, если останутся силы и здоровье, будем пытаться навести порядок в стране", - добавил он.

В подразделении "Химера" также есть кот Жора, которого назвали в честь побратима, погибшего от кассетного снаряда 29 августа 2022 года во время первого штурма подразделения на Херсонском направлении.

"Он у нас - ветеран войны. Держал оборону в Николаевской области, потом держал в "заложниках" псковский десант, зашел в Херсонскую область. А вообще, когда иногда по вечерам приходит печаль, кот помогает преодолеть все печали", - добавил Шендрос.

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