Воїни підрозділу ГУР "Химера" про бої на лівобережжі Херсонщини: Росіяни мінують воду, можуть накрити артою під час десантування. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Химера" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО виконують задачі на херсонському напрямку. Захисники розповіли про бої на лівобережжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Українського свідка".

"Складність просування на цьому напрямку насамперед у розгалуженій сітці проливів, у великій кількості островів, - розповідає воїн підрозділу із позивним Пиріжок. - Окрім того, ворог постійно тебе бачить. А ще чує роботу човнів. Може накрити або на воді, або вже під час десантування, фугасом або артою".

Захисник Шендрос розповів про закріплення на лівому березі Херсонщини.

Читайте також: ГУР завершило одну з найбільших кібератак на фінсектор і урядові ресурси РФ, - ЗМІ

"Ми можемо поставити там ППО. Але ворог одразу ж працює КАБами. У нього є зона підльоту з Криму, вони стягнули на цю ділянку максимальну кількість засобів вогневого ураження. Складність закріплення - у мілині та низині: ворог накриває тебе зверху. А ще не забувайте про заміновану воду", - пояснив він.

Захисник із позивним Розбійник пригадав, як перепливав річку без ноги. Він втратив її на херсонському напрямку, наступивши на протипіхотну міну "Лепесток".

"Коли я втратив ногу, мені потрібно було вертатись назад. Для цього необхідно було переплисти річку. Побратими скинули мене у воду, я поплив, і мене дістали на іншому березі. Потім - евакуація та лікарня", - зазначив розвідник.

За словами Шендроса, справжня війна тільки почалась.

Також дивіться: Встановлено воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного бомбардувальника Ту-22М3, - ГУР. ВIДЕО (оновлено)

"Повномасштабна, на мою думку, триватиме ще дуже довго. Після великої війни буде "маленька" війна, у якій нам потрібно буде втримати все, що у нас є. Спочатку ми знищимо всіх зовнішніх ворогів, а потім, якщо лишаться сили та здоров’я, то ми намагатимемось навести порядок у країні", - додав він.

У підрозділі "Химера" також є кіт Жора, якого назвали на честь побратима, який загинув від касетного снаряда 29 серпня 2022 року під час першого штурму підрозділу на херсонському напрямку

"Він у нас — ветеран війни. Тримав оборону у Миколаївській області, потім тримав у "заручниках" псковський десант, зайшов у Херсонську область. А взагалі, коли іноді вечорами приходить журба, кіт допомагає подолати всі печалі", - додав Шендрос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни ГУР дроном MAGURA V5 знищили російське судно типу "Тунець" у Криму. Ще три плавзасоби пошкоджено. ВIДЕО