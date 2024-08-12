Воїни підрозділу ГУР "Химера" про бої на лівобережжі Херсонщини: Росіяни мінують воду, можуть накрити артою під час десантування. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Химера" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО виконують задачі на херсонському напрямку. Захисники розповіли про бої на лівобережжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Українського свідка".
"Складність просування на цьому напрямку насамперед у розгалуженій сітці проливів, у великій кількості островів, - розповідає воїн підрозділу із позивним Пиріжок. - Окрім того, ворог постійно тебе бачить. А ще чує роботу човнів. Може накрити або на воді, або вже під час десантування, фугасом або артою".
Захисник Шендрос розповів про закріплення на лівому березі Херсонщини.
"Ми можемо поставити там ППО. Але ворог одразу ж працює КАБами. У нього є зона підльоту з Криму, вони стягнули на цю ділянку максимальну кількість засобів вогневого ураження. Складність закріплення - у мілині та низині: ворог накриває тебе зверху. А ще не забувайте про заміновану воду", - пояснив він.
Захисник із позивним Розбійник пригадав, як перепливав річку без ноги. Він втратив її на херсонському напрямку, наступивши на протипіхотну міну "Лепесток".
"Коли я втратив ногу, мені потрібно було вертатись назад. Для цього необхідно було переплисти річку. Побратими скинули мене у воду, я поплив, і мене дістали на іншому березі. Потім - евакуація та лікарня", - зазначив розвідник.
За словами Шендроса, справжня війна тільки почалась.
"Повномасштабна, на мою думку, триватиме ще дуже довго. Після великої війни буде "маленька" війна, у якій нам потрібно буде втримати все, що у нас є. Спочатку ми знищимо всіх зовнішніх ворогів, а потім, якщо лишаться сили та здоров’я, то ми намагатимемось навести порядок у країні", - додав він.
У підрозділі "Химера" також є кіт Жора, якого назвали на честь побратима, який загинув від касетного снаряда 29 серпня 2022 року під час першого штурму підрозділу на херсонському напрямку
"Він у нас — ветеран війни. Тримав оборону у Миколаївській області, потім тримав у "заручниках" псковський десант, зайшов у Херсонську область. А взагалі, коли іноді вечорами приходить журба, кіт допомагає подолати всі печалі", - додав Шендрос.
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