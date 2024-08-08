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ГУР выполнило "тайные задачи" на Тендровской косе, это должно дать долгосрочный результат, - Сухопутные войска

ГУР провело операцію на Тендрівській косі

Спецназовцы ГУР выполнили ряд "тайных заданий" на Тендровской косе.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко, передает Цензор.НЕТ.

"Задачи, которые возлагались на бойцов должны были дать долгосрочный результат. Понимаем, что Черное море сейчас враг не контролирует на столько, на сколько он мог это делать еще в прошлом году. Это связано с ударами по системам ПВО, удары по аэродромам и по российским кораблям", - отметил он.

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Тимочко объяснил, что такие операции проводятся, когда хорошо проводится доразведка.

"Это означает, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые пятна" в российской системе контроля за морем", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины совершили налет на Тендровскую косу.

Автор: 

ВСУ (6547) ГУР (415) Херсонская область (4719)


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Виконали і слава Богу. Нащо розповідати такі речі? Чи може щоб кацапи всю косу пересіяли через сито?
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08.08.2024 09:55 Ответить
Воно не розуміє, що таким хизуванням він розплющує окупанту очі на його слабкі місця. Просто дурне, чи щось серйозніше?
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08.08.2024 10:57 Ответить
Тс-с-с... Об этом ни кому ни слова!
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08.08.2024 11:52 Ответить
Треба, щоб хтось інший бабу базарну Будангу похвалив, а то самому себе невдобно. Сам тільки кілька днів кошелі плете - вже противно читати.
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08.08.2024 14:50 Ответить
 
 