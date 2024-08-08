ГУР выполнило "тайные задачи" на Тендровской косе, это должно дать долгосрочный результат, - Сухопутные войска

Спецназовцы ГУР выполнили ряд "тайных заданий" на Тендровской косе.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко, передает Цензор.НЕТ.

"Задачи, которые возлагались на бойцов должны были дать долгосрочный результат. Понимаем, что Черное море сейчас враг не контролирует на столько, на сколько он мог это делать еще в прошлом году. Это связано с ударами по системам ПВО, удары по аэродромам и по российским кораблям", - отметил он.

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Тимочко объяснил, что такие операции проводятся, когда хорошо проводится доразведка.

"Это означает, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые пятна" в российской системе контроля за морем", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины совершили налет на Тендровскую косу.