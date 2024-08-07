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Спецназовцы совершили налет на Тендровскую косу: уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов и отошли без потерь, - ГУР. ВИДЕО

6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе

Как отмечается, ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности - МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

"Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе, и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь", - говорится в сообщении.

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В ГУР добавляют, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.

Заметим, что Тендровская коса - это узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма

Автор: 

армия РФ (19067) Черное море (1473) уничтожение (6835) ГУР (415)


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Топ комментарии
+25
Ви так цього хочете чи таки повірите ГУР. Є люди які знають свою справу, а є коментатори по сценарію-а баба яга проти
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07.08.2024 09:04
+20
Хочу поставити крапку у вірю,не вірю. Усі бачили тут,як хлопці попросили евакуацію і як швидко їх забрали, без втрат. То може досить при війні розбирати військові дії. Може просто вірити в Перемогу України і допомагати ЗСУ., також бути в ЗСУ. Україна понад усе
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07.08.2024 09:25
+15
А може досить відправляти людей в безтолкові штурми і "спецоперації' котрі НІЧОГО не дають. Чи в нас дофіга людей що ми можемо ними розкидатись направо і наліво? Скільки сотень і тисяч не повернулося з таких самих операцій, але неуспішних?

Пофіг воєнкомат нових пришле?
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07.08.2024 10:28
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Ви так цього хочете чи таки повірите ГУР. Є люди які знають свою справу, а є коментатори по сценарію-а баба яга проти
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07.08.2024 09:04 Ответить
Про це писали і говорили, а ось результати останніх дій говорить,що такі бригади мають сенс. Якщо до усього відноситися в великою долею скептицизму,то ворога потрібно уже бачити поряд зі своєю хатою,а це не так. Такі коментарі знищують повагу до ЗСУ, а це єдине, хто тримає Україну на своїх плечах. Хочете знати 100%, будьте в ЗСУ.
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07.08.2024 09:13 Ответить
Бреше марафон під егідою оп. Ви ж не проти? Якщо петицію по цій темі не бачу нігде, часто пишуть тут про командирів відступ, а ніхто не заходить на сторінки ЗСУ, щоб просто підтримати тих хто захищає вас. Досить дискусії, хлопці там, а ми на диванах
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07.08.2024 09:18 Ответить
кацапи ганяють по своїм сайтам українські ролики як свої, особливо, коли не видно шефронів. Там де здохли їхні - пишуть, що українці. так і оце можуть роповсюдити лохам в телегармах як удачную кацапскую операцію.
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07.08.2024 09:29 Ответить
і при чому тут офіційні особи, коли комент зовсім не за них.
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07.08.2024 09:30 Ответить
Не кацапам точно.
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07.08.2024 09:08 Ответить
В будь якому випадку єхидні висери диванних викликають тільки зневагу...
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07.08.2024 09:09 Ответить
звісно сосальді. Так вам буде комфортніше.
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07.08.2024 09:10 Ответить
гауляйтер сосальдо вже написав "о провальной попытке высадки украинского десанта на Тендровской косе. По предварительной информации, в рейде были задействованы 12 быстроходных катеров, из них восемь - с диверсантами и четыре - с функцией огневой поддержки, а также ударные и разведывательные БПЛА. По словам Сальдо, три лодки уничтожили вместе с экипажами, остальные отступили".

він там особисто був, ще досі штани мокрі від бризок.
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07.08.2024 09:08 Ответить
Після сосальдівської брехні про практичне "незатоплення" лівого берегу після подриву ГЕС вірити йому - себе не поважати.
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07.08.2024 09:11 Ответить
а може читає не тєлєгу сосальди, а зведення конашенкова. У кожного свої вподобання.
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07.08.2024 09:18 Ответить
Не чекаємо, пане Денисе. Справді не чекаємо. Просто надіємося, що цього (втрат наших хлопців і дівчат) не буде. І молимось за них.
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07.08.2024 09:09 Ответить
Я не про це. Я про те, що ми справді чекаємо. Реакція русні - це точно не те.
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07.08.2024 09:15 Ответить
😊 Ви не зрозуміли. Якраз від сьогоднішньої влади я не очікую нічого. Навіть зашкварів. А вони (зашквари) є. Я про те, чого справді очікую - про позитив, про Перемогу. Все інше трапляється всупереч моїм очікуванням. 😊
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07.08.2024 09:29 Ответить
Це добре - бо недавно заишли і потрапили на кацапські кулемети - мабуть хтось злив
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07.08.2024 09:10 Ответить
Хочу поставити крапку у вірю,не вірю. Усі бачили тут,як хлопці попросили евакуацію і як швидко їх забрали, без втрат. То може досить при війні розбирати військові дії. Може просто вірити в Перемогу України і допомагати ЗСУ., також бути в ЗСУ. Україна понад усе
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07.08.2024 09:25 Ответить
А може досить відправляти людей в безтолкові штурми і "спецоперації' котрі НІЧОГО не дають. Чи в нас дофіга людей що ми можемо ними розкидатись направо і наліво? Скільки сотень і тисяч не повернулося з таких самих операцій, але неуспішних?

Пофіг воєнкомат нових пришле?
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07.08.2024 10:28 Ответить
Ви військовий стратег,знаєте як перемогти не атакуючи ворога, Вам загрожує ТЦК бундесверу ?

Бо схоже на "сіяча зради"...
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07.08.2024 10:36 Ответить
коли здається то хреститись треба
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07.08.2024 09:34 Ответить
Писали, що кацапи влаштували там тренувальну базу. Мабуть було щось іще... цікаве.
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07.08.2024 09:29 Ответить
Кайфанули рашисты на море, впоследний раз.
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07.08.2024 09:30 Ответить
Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що група українських спецпризначенців 73-го морського центру спеціальних операцій загинула біля Тендрівської коси.

Це вже другий подібний рейд. Перший закінчився невдало, але цього разу ніби все обійшлося. Щось там на цьому острові таке є, що наші його не можуть залишити без уваги.
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07.08.2024 09:42 Ответить
Молодці хлопці наші!!! Обіймаю вас!! Дякую!
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07.08.2024 10:07 Ответить
👍
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07.08.2024 10:14 Ответить
Для мене тут головне -- "без втрат" 👍
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07.08.2024 10:17 Ответить
Очевидно там в маяке стоит аппаратура наблюдения.
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07.08.2024 10:22 Ответить
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07.08.2024 10:55 Ответить
Там есть нюанс. 65 километровая коса. И на карте она занимает стратегическое положение, особенно для авиации и Бпла. Ну а вариантов зачем очень много, например отвлечение сил от донецкого направления и.т.п. вспомните сколько ресурсов потратила раша на остров змеиный. И посмотрите на карте где утопили москву. Есть такое выражение. Я знаю, что ты знаешь что я знаю. Скорее всего идёт очень мощная стратегическая борьба. Операция была прекрасна, заслуживающая Оскара.
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07.08.2024 12:56 Ответить
Цікаво, для кого цей пост?

Якщо для кацапів, на "опщепанятном", то да.
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07.08.2024 12:03 Ответить
Блажен кто верует....
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07.08.2024 14:04 Ответить
На тендровой косе уже 80 лет живут одичавшие лошади. Писали что лошадей перестреляли оккупанты. Надеемся что часть лошадей выжило.
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08.08.2024 00:16 Ответить
Молодці вовчари. Коли підари на раслабоні, ії потрібно *******.
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08.08.2024 03:28 Ответить
 
 