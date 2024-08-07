Спецназовцы совершили налет на Тендровскую косу: уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов и отошли без потерь, - ГУР. ВИДЕО
6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе
Как отмечается, ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности - МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.
"Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе, и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь", - говорится в сообщении.
В ГУР добавляют, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.
Заметим, что Тендровская коса - это узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма
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він там особисто був, ще досі штани мокрі від бризок.
Пофіг воєнкомат нових пришле?
Бо схоже на "сіяча зради"...
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що група українських спецпризначенців 73-го морського центру спеціальних операцій загинула біля Тендрівської коси.
Це вже другий подібний рейд. Перший закінчився невдало, але цього разу ніби все обійшлося. Щось там на цьому острові таке є, що наші його не можуть залишити без уваги.
Якщо для кацапів, на "опщепанятном", то да.