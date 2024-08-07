Спецназовцы совершили налет на Тендровскую косу: уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов и отошли без потерь, - ГУР. ВИДЕО

6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе

Как отмечается, ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности - МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

"Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе, и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь", - говорится в сообщении.

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В ГУР добавляют, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.

Заметим, что Тендровская коса - это узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма