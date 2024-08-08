ГУР виконало "таємні завдання" на Тендрівській косі, це має дати довгостроковий результат, - Сухопутні війська

Спецпризначенці ГУР виконали низку "таємних завдань" на Тендрівській косі.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко, передає Цензор.НЕТ.

"Завдання, які покладалися на бійців, мали дати довгостроковий результат. Розуміємо, що Чорне море зараз ворог не контролює настільки, наскільки він міг це робити ще торік. Це пов'язано із ударами по системах ППО, удари по аеродромах та по російських кораблях", - зазначив він.

Тимочко пояснив, що такі операції проводяться, коли добре проводиться дорозвідка.

"Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі плями" у російській системі контролю за морем", - додав він.

Раніше повідомлялось, що 6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України здійснили наліт на Тендрівську косу.