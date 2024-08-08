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ГУР виконало "таємні завдання" на Тендрівській косі, це має дати довгостроковий результат, - Сухопутні війська

ГУР провело операцію на Тендрівській косі

Спецпризначенці ГУР виконали низку "таємних завдань" на Тендрівській косі.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко, передає Цензор.НЕТ.

"Завдання, які покладалися на бійців, мали дати довгостроковий результат. Розуміємо, що Чорне море зараз ворог не контролює настільки, наскільки він міг це робити ще торік. Це пов'язано із ударами по системах ППО, удари по аеродромах та по російських кораблях", - зазначив він.

Тимочко пояснив, що такі операції проводяться, коли добре проводиться дорозвідка.

"Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі плями" у російській системі контролю за морем", - додав він.

Раніше повідомлялось, що 6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України здійснили наліт на Тендрівську косу.

Автор: 

ЗСУ (7500) ГУР (490) Херсонська область (5708)


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Виконали і слава Богу. Нащо розповідати такі речі? Чи може щоб кацапи всю косу пересіяли через сито?
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08.08.2024 09:55 Відповісти
Воно не розуміє, що таким хизуванням він розплющує окупанту очі на його слабкі місця. Просто дурне, чи щось серйозніше?
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08.08.2024 10:57 Відповісти
Тс-с-с... Об этом ни кому ни слова!
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08.08.2024 11:52 Відповісти
Треба, щоб хтось інший бабу базарну Будангу похвалив, а то самому себе невдобно. Сам тільки кілька днів кошелі плете - вже противно читати.
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08.08.2024 14:50 Відповісти
 
 