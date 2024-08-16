На окупованій Херсонщині Сили оборони знищили російський "Град", - ОУВ "Таврія"

На лівобережжі Дніпра відбувається дві третини всіх штурмів, які фіксують українські військові. Зранку 16 серпня у районі села Раденськ українські сили успішно знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі телемарафону повідомив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Цей ранок почався для окупантів на лівому березі Дніпра з диму та вогню, адже було знищено їхню реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" у районі села Раденськ, на окупованій частині лівобережжя Херсонщини", - каже Лиховій.

Бойові дії на півдні

З початку доби по всій операційні зоні "Таврія" втрати росіян становить 25 осіб вбитими.

"Вже з початку доби було відбито 1 штурмову дію противника на Роботинському виступі на село Мала Токмачка. Взагалі є така тенденція, що саме на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Херсонської області, де є українські плацдарми північніше від Кринків, там у нас є дві третини всіх штурмів, які ми обліковуємо", - зазначив Лиховій.

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