У Вовчанську продовжується перегрупування особового складу ворога. У Глибокому росіяни провели пошуки та евакуацію санітарних втрат, - ОТУ "Харків"

На Харківщині ворог проводить пошук та евакуацію санітарних втрат, перегрупування особового складу, доставку особового складу з застосуванням мототехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Протягом минулої доби обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України дають бій ворогу, а на окремих ділянках самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Глибокому росіяни провели пошуки та евакуацію санітарних втрат, здійснюють заходи логістичного забезпечення з використанням безпілотних систем.

У Липцях окупанти здійснили перегрупування особового складу. З метою забезпечення штурмових дій нарощують систему зв’язку, поповнюють боєкомплект та запаси води.

В районі населеного пункту Огірцеве відмічено доставку особового складу з застосуванням мототехніки.

У Вовчанську ворог перегруповує особовий склад з підрозділів 4-ї добровольчої штурмової бригади та 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-го армійського корпусу у центральній частині міста з метою продовження штурмових дій.

Бойові дії на Харківщині

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 2 авіаудари з використанням 5-ти КАБів та завдав 2 ракетні удари (Х-59 та С-300). Також ворог здійснив 65 ударів дронами-камікадзе та 393 рази обстрілював позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 3 бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за добу

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 107 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 бойова броньована машина;

11 артилерійських систем;

14 автомобілів;

9 одиниць спеціальної техніки;

40 БпЛА.

Знищено:

36 укриттів для особового складу противника;

1 місце зберігання ПММ;

1 КСП мотострілецької роти.

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