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Новости Война
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В Волчанске продолжается перегруппировка личного состава врага. В Глубоком россияне провели поиски и эвакуацию санитарных потерь, - ОТГ "Харьков"

ЗСУ

На Харьковщине враг проводит поиск и эвакуацию санитарных потерь, перегруппировку личного состава, доставку личного состава с применением мототехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"За прошедшие сутки обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. Силы обороны Украины дают бой врагу, а на отдельных участках сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Глубоком россияне провели поиски и эвакуацию санитарных потерь, осуществляют мероприятия логистического обеспечения с использованием беспилотных систем.

В Липцах оккупанты осуществили перегруппировку личного состава. С целью обеспечения штурмовых действий наращивают систему связи, пополняют боекомплект и запасы воды.

В районе населенного пункта Огурцово отмечена доставка личного состава с применением мототехники.

В Волчанске враг перегруппировывает личный состав из подразделений 4-й добровольческой штурмовой бригады и 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-го армейского корпуса в центральной части города с целью продолжения штурмовых действий.

Боевые действия на Харьковщине

За прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 2 авиаудара с использованием 5-ти КАБов и нанес 2 ракетных удара (Х-59 и С-300). Также враг совершил 65 ударов дронами-камикадзе и 393 раза обстреливал позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 3 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцов.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за сутки

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 107 человек.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 боевая бронированная машина;
  • 11 артиллерийских систем;
  • 14 автомобилей;
  • 9 единиц специальной техники;
  • 40 БпЛА.

Уничтожено:

  • 36 укрытий для личного состава противника;
  • 1 место хранения ГСМ;
  • 1 КСП мотострелковой роты.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3967)


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По кацаппонятіям ( істоки лагерної псіхо) точно іде ротація підрозділів, збирають трупаки, для отчьотності.
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16.08.2024 11:55 Ответить
У Вовчанську, як звичайно під повним контролем Зеленским, продовжується перегрупування особового складу ворога.
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16.08.2024 13:38 Ответить
 
 