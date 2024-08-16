Враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях, ситуация на Покровском остается самой горячей. За сутки на фронте 144 боевых столкновений, - Генштаб

Боевые столкновения за прошедшие сутки происходили на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Михайловское, Победа, Самотеевка, Хотынь, Кондратьевка, Константиновка, Бояро-Лежачие, Юрьево Сумской области; Приколотное, Синьковка, Купянск-Узловой Харьковской области; Райгородка Луганской области; Серебрянка, Северск, Торецк, Нелиповка, Дружба, Малиновка, Победа, Новодонецкое, Водяное Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Ольговка, Бургунка Херсонской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении шли семь боев вблизи Липцев, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боя в районах Часова Яра. Противник успеха не имел.

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На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку Железного, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника возле Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении враг пять раз наступал, в частности, в сторону Водяного, Ровнополя и Константиновки.

Обстановка на юге и севере

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

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На Гуляйпольском направлении обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и два склада ГСМ.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также, украинские воины обезвредили 12 танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, пять РСЗО, 61 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 73 автомобиля и 16 единиц спецтехники оккупантов.

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