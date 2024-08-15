Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донбасс, - Politico

После начала операции в Курской области РФ на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась ситуация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"В то время, как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины", - пишет издание.

С начала Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась, говорят военные.

Так, представитель 110 отдельной механизированной бригады (дислоцируется в Покровском районе Донецкой области) Иван Секач заявил: "Я бы сказал, что на нашей части фронта ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят".

Politico отмечает, что, согласно данным DeepState, в течение последних суток оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.

В Генштабе ВСУ не подтвердили и не опровергли это сообщение. В сводках Генштаба заявляют, что в этих районах продолжаются бои, больше всего атак РФ происходит на Покровском направлении.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.

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