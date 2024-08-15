Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донбасс, - Politico
После начала операции в Курской области РФ на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась ситуация.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"В то время, как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины", - пишет издание.
С начала Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась, говорят военные.
Так, представитель 110 отдельной механизированной бригады (дислоцируется в Покровском районе Донецкой области) Иван Секач заявил: "Я бы сказал, что на нашей части фронта ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят".
Politico отмечает, что, согласно данным DeepState, в течение последних суток оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.
В Генштабе ВСУ не подтвердили и не опровергли это сообщение. В сводках Генштаба заявляют, что в этих районах продолжаются бои, больше всего атак РФ происходит на Покровском направлении.
Операция ВСУ в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ.
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
Представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.
Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина планирует открыть гумкоридоры в Курской области для эвакуации гражданского населения.
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Що й було задумано для плебсу: "ви потіштесь "курськом", а ми, слуги, віддаємо Донбас,як цього вимагає Хазяїн.
То треба бити підарів там, де вони не готові.
А би то...
Очевидно у ботви зараз є більш актуальні завдання.
Вы ещё про " красные линии " вспомните!
Что там было про удары по Крыму?
Про удары по территории раши?
И вот уже ВСУ оккупируют Курскую.
Ну и где эти красно-коричневые линии???
Через рік він отримав підозру в корупції.
І шо? Як там?
За минулий тиждень Краматорськ зі Слов'янськом довелось залишити?
Вони вже 15 місяців поступово окуповують Часів Яр. Ще той мегаполіс, до речі.
Так інтенсивність бойових дій на бімбасі зросла, але резерви рашистів скеровуються на Курщину. Через місяць боїв наступаючі частини "зітруться". І що тоді? Ліліпутін зліпить нові з того лайна, яким наповнює ядрьону валізку?
Впертющі виявилися , ну не хочуть сідати за стіл перемовин з ****** , та ще й на його умовах - хоч ти їх стріляй . Все воюють і воюють . !
Сирський же сказав, що "противник "має подекуди незначні просування".
Що не ясно?!
а методичка одна на всіх
мандять одне й те саме
😁
Був такий анекдот ще при СССР:
Посеред ночі секретар тормошить Мао Цзе Дуна
- Товариш Мао, товариш Мао! На Китай напав Ізраїль!
- А шо то такоє?
- То країна на Близькому Сході з населенням 5 мільйонів.
- То заселіть їх у готель "Пекін", а вже зранку розберемося чого їм від нас треба...
Тому Бубочкіні підрахунки від Рабіновіча треба трохи по-іншому рахувати:
Скільки процентів власної території втрачаємо за день ми і Россія.Ми втрачаємо кожен день 1 км.кв і це 0,099% территорії. А Україна за всі дні операції захопила лише 0,0068% территорії РФ (без урахування Донбасу і півдня України).
Тобто в 14 с половиною разів менше.
От вам і казка про вершки і корішки!
Кількадесять сіл захоплені просто так, щоб було. Плюс, ми розтягнули лінію фронту, розпорошили запаси, збільшили плече підвозу ***********, попали на всяку фігню типу утримання людей і забезпечення їх усім необхідним (і знову вангую, що український вчитель на пенсії в селі буде отримувати менше, ніж якась курська ***** у грошовому еквіваленті, з полоненими вже проходили це).
Плюс також витрати на утримання плюс 2000 полонених (а як казали, що на полоненого потрібно 10 000 на місяць для утримання, це + 20 мільйонів (цифрами напишу для наглядності 20 000 000 в місяць) додаткового навантаження на бюджет, коли нам і так податки ось-ось підвищать, бо бюджет пустий. Прикольно, правда? ЗСУ нічим платити, а ми полонених набираємо...
Змін в політиці рашки не видно, і враховуючи що це тисячні відсотки її території, ***** в принципі пофіг на цих людей. Ви бачите якісь пікети, протести, мобілізацію, введення воєнного стану на рашці? Ні? Значить на цю територію їм насрати, не більше не менше...
Тому взагалі, на мою скромну думку, це настільки непрорахована авантюра, що всі причетні (ви розумієте, про кого я пишу) повинні вилетіти зі своїх посад за таке "планування"
Тільки не сказав ЧОМУ.
А тому,що напр.,80-у Львівську,Альфу СБУ,стягнули з Донбасу ,краще озброєння,передали на "курськ".
На той час ворог знаходився за 20 км від міста...але замість побудови фортифікацій і риття окопів робітники комунальної служби садять квіти і кущі.
15 серпня 2024 р. Говорить начальник МВА Покровська Сергій Добряк
"Ворог швидко наближається, ситуація тільки погіршується і краще не стане. У громаді триває евакуація"